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Кармические последствия негатива: почему нельзя злиться на кошек

2:16
Зоосфера

Оказалось, что негативное отношение к кошкам не только не работает, но и усугубляет ситуацию. Наказание таких независимых существ не приносит желаемых результатов, потому что кошки ассоциируют агрессию с человеком, а не со своими ошибками. Более того, применение методов наказания может привести к серьезным последствиям — кошки начнут проявлять недоверие, страх, мстительность и даже агрессию.

Манчкин
Фото: openverse.org by PawsShion, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
Манчкин

Негативное влияние наказаний

Применение наказаний против беззащитных животных этически неприемлемо и может обернуться кармическими последствиями для владельца. Считается, что обида на кошку способна привести к неудачам в личной и материальной жизни. Например, если кто-то жестоко обращался с кошками, то его могут ждать несчастья на протяжении семи лет, а последствия могут затронуть даже загробный мир.

Почему наказание неэффективно

Кошки не понимают наказаний так, как собаки или другие животные, они не связывают агрессию со своими действиями. Поэтому метод криков или физических воздействий в адрес кошки не приводит к желаемой коррекции поведения. Лучший путь в случае нежелательного поведения — остановиться, указать пальцем на проблему и попытаться разобраться в её причинах. Такие жесткие методы лишь усугубляют отношения между человеком и питомцем.

Как правильно реагировать на неправильное поведение кошки

Вместо криков и побоев ограничьтесь вербальным замечанием или легким указанием. Можно осторожно постучать кошке по лбу пальцем, чтобы она поняла, что что-то не так, но без излишней агрессии. Самое важное — попытаться понять, что вызвало неправильное поведение. Уважительное и терпеливое отношение укрепляет связь с питомцем и помогает скорректировать нежелательные привычки.

Относитесь к кошкам с пониманием и уважением. Избегайте негативных методов коррекции — они не работают и могут иметь обратный эффект. Вместо этого исследуйте причины поведения вашего питомца и реагируйте спокойно, чтобы сохранить доверие и любовь в отношениях с кошкой.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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