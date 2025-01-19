Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ископаемые мозазавра с зубами-пилой вызвали научный спор
Сколько нужно тренироваться каждый день для похудения
Россиянин побывал в Японии и разрушил два популярных стереотипа о местных жителях
Ваш дом может быть опасен: 13 источников инфекции в квартире
Инвестиции в 2025 году: что выбрать для максимальной прибыли
Этот водитель Tesla шокировал всех своими расходами
Три подкормки клубники, которые изменят ваши грядки
Джессика Альба впервые прокомментировала свой развод с Кэшем Уорреном
Острая пища под микроскопом: вред или польза

Не закрывайте двери перед кошкой: вот почему она этого не терпит

1:38
Зоосфера

Почему кошки так ненавидят закрытые двери? Это загадка для многих владельцев домашних питомцев. Если вы когда-нибудь пробовали закрыть дверь перед своим котом, вы наверняка столкнулись с душераздирающим мяуканьем и настойчивыми попытками пройти сквозь преграду. В чём же причина такого поведения?

Злой котик
Фото: flickr.com by mhx, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Злой котик

Почему кошка не любит закрытые двери

Ответ кроется в том, что кошки считают пространство своей территорией. В их мире важно всё контролировать: от каждого шага хозяина до положения каждой вещи в квартире. Когда дверь закрыта, кот не может следить за происходящим, а это нарушает его чувство безопасности и контроля. По сути, закрытая дверь для кошки — это барьер, который мешает ей выполнять свою "работу" по охране территории.

Кроме того, кошки обладают любопытством, которое буквально не даёт им покоя, когда они не могут заглянуть в другую комнату. Если дверь закрыта, это становится непозволительной тайной, и кошка будет кричать, требуя доступа.

Можно ли что-то с этим сделать

Увы, отучить кошку от такого поведения не получится. Это глубоко заложено в их инстинктах. Лучший выход из ситуации — просто держать межкомнатные двери открытыми, насколько это возможно. Таким образом, питомец будет чувствовать себя спокойнее, зная, что он в курсе всего, что происходит в его доме.

Понимание потребностей вашего питомца и уважение его пространства поможет избежать раздражающих сцен и позволит кошке быть спокойной и счастливой.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Живое ископаемое, пережившее динозавров, прячут в секретных локациях
Наука и техника
Живое ископаемое, пережившее динозавров, прячут в секретных локациях Аудио 
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев
Недвижимость
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев Аудио 
Российские звёзды, которые спасли бездомных животных
Домашние животные
Российские звёзды, которые спасли бездомных животных Аудио 
Популярное
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев

Внешний порядок может скрывать мелкие недочеты. Рассказываем, какие детали интерьера выдают неряшливость хозяев и как их исправить.

5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев
Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Секреты успешного высева перца: почему емкость имеет значение
Климатическая катастрофа эпохи неолита породила искусство модерна Игорь Буккер Сводка с фронта: Российские воины прорвались в Великую Новосёлку, Киев готовит провокацию для США Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский
Не вызывайте мастера! Вот как вернуть герметичность пластиковым окнам за 15 минут
Живое ископаемое, пережившее динозавров, прячут в секретных локациях
Пышный омлет за несколько минут: рецепт, которого вы ждали
Пышный омлет за несколько минут: рецепт, которого вы ждали
Последние материалы
Россиянин побывал в Японии и разрушил два популярных стереотипа о местных жителях
Ваш дом может быть опасен: 13 источников инфекции в квартире
Инвестиции в 2025 году: что выбрать для максимальной прибыли
Этот водитель Tesla шокировал всех своими расходами
Три подкормки клубники, которые изменят ваши грядки
Джессика Альба впервые прокомментировала свой развод с Кэшем Уорреном
Острая пища под микроскопом: вред или польза
Как не состарить себя макияжем: 5 грубых ошибок
Его пытался уничтожить метеорит и Третий Рейх — ученые восстановили останки гигантского динозавра
5 ингредиентов в майонезе, которые вы не хотите видеть в своем рационе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.