7 ленивых пород кошек, которые станут вашим идеальным другом

2:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если вы хотите, чтобы ваша кошка была спокойной и не требовала много активности, есть несколько пород, которые идеально подходят для расслабленного образа жизни.

Фото: flickr.com by Melv_L - MACASR, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Кот

1. Персидская кошка

Длинношерстная красавица с уравновешенным характером. Персидская кошка предпочитает тихие вечера на диване, наслаждаясь вниманием хозяев. Она не навязчива и спокойно проводит время в одиночестве.

2. Рэгдолл

Эти кошки известны своим расслабленным характером, а их мягкие тела напоминают "тряпичных кукол". Рэгдолл обожает быть на руках у человека или отдыхать рядом с ним. Это добродушные и ленивая кошки, которые идеально подходят для спокойной жизни.

3. Экзотическая короткошерстная

Похожая на персидскую, но с короткой шерстью, эта порода также спокойна и послушна. Экзотическая кошка не слишком активна, но иногда может поиграть. Она дружелюбна и легко ладит с детьми и другими питомцами.

4. Британская короткошерстная

Это кошка, которую часто называют "мягкой игрушкой". Она энергична, но не шумная, умна, но не слишком любопытна. Британская кошка любит отдыхать и проводить время на диване. Ее добрый и нежный характер делает ее отличным другом для всей семьи.

5. Рагамаффин

Этот родственник рэгдолла отличается разнообразием окрасов и типов шерсти. Рагамаффин такой же ленивый и ласковый, как и его более известный предшественник. Он обожает обниматься с хозяином и спать в его постели, легко ладит с детьми и другими питомцами.

6. Бирманская кошка

Священная кошка Бирмы, с длинной шерстью и яркими голубыми глазами. Эти кошки спокойные, дружелюбные и умные, любят быть в центре внимания, но не навязываются. Они предпочитают спокойную атмосферу и не любят шума.

7. Сиамская кошка

Хотя сиамцы могут быть довольно активными и разговорчивыми, их характер отличается ленью и привязанностью к хозяину. Они любят сидеть на коленях и мурлыкать, и могут ревновать хозяев к другим животным или людям.

Если вы ищете кошку для уютных вечеров в тишине, эти породы идеально подойдут. Но помните: даже самая спокойная кошка нуждается в любви и внимании, и только тогда она будет вам благодарна и предана.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

