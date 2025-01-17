Деструктивное поведение собаки: как понять, почему она лижет пол

2:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если ваш питомец регулярно лижет пол, это поведение может иметь различные причины. Иногда это безобидная привычка, но в некоторых случаях стоит обратить внимание на здоровье собаки.

Фото: commons.wikimedia.org by G.Goodwin Jr., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Шпиц

1. Остатки еды на полу

Если на полу оказалась вкусная "потерянная" еда, как кусочек котлеты, собака может начать интенсивно вылизывать это место. В этом случае решение простое: следите за чистотой в доме и убирайте любые возможные остатки пищи, чтобы питомца не привлекали эти места.

2. Изучение нового места

Собаки, как и люди, любят исследовать новые территории. Это особенно актуально, если они попадают в непривычную обстановку, например, в ветеринарную клинику или в дом к друзьям. Лизание пола может быть их способом познакомиться с новым пространством, "поздравить" его снаружи. Чтобы снизить вероятность такого поведения, обучите питомца базовым командам и награждайте его за правильное поведение.

3. Стресс и тревожность

Лизание пола может быть сигналом стресса. Например, собака может начать вылизывать пол после того, как подверглась нападению другого животного или попала в стрессовую ситуацию. Если поведение продолжается, несмотря на восстановление в привычной обстановке, стоит проконсультироваться с ветеринаром или специалистом по поведению животных.

4. Скука и нехватка внимания

Когда собака чувствует себя одинокой или скучающей, она может начать вылизывать пол, пытаясь привлечь внимание. Это обычное деструктивное поведение у питомцев, которым не хватает физической активности и умственной стимуляции. Чтобы решить эту проблему, уделяйте больше времени своему питомцу, играйте с ним и обучайте новым трюкам.

5. Проблемы со здоровьем

Лизание пола может быть также связано с дефицитом питательных веществ или с болезнями. Например, нехватка витаминов или минералов может привести к таким странным привычкам. Если вы заметили, что собака лижет пол часто и без явных причин, обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром, чтобы исключить возможные заболевания.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

