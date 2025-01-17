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Ветеринар объяснила, как содержать несколько кошек вместе в одной квартире

2:54
Зоосфера

По некоторым данным, кошки есть примерно в каждой третьей семье нашей страны. А иногда в доме живут сразу несколько этих пушистых созданий. Каковы особенности заводки и содержания нескольких котов в одном доме рассказала ветеринар Екатерина Гуляева.

Рыжий кот спит на постели
Фото: commons.wikimedia.org by Izemeh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Рыжий кот спит на постели

"Стресс влияет на здоровье кошек непосредственно. Стресс они могут получить — кошки именно — от чего угодно. Соответственно, у них могут быть разные гены, если беспородные. Про породу можно почитать и посмотреть, что она из себя представляет, и относиться к этой кошке соответственно ее породе. Стресс испытывает любая кошка, и когда их живет больше, чем одна, тем более больше чем две, им надо создавать такие условия, как отдельный лоток, отдельное спальное место, отдельная кормушка", — отметила специалист.

Она подчеркнула, что у кошек должно быть много поилок, как отдельных, так и совместных. Это важно из-за риска почечной недостаточности. Поилки стоит разместить в разных местах квартиры или дома, особенно если кошки имеют доступ на улицу. Чтобы снизить стресс у кошек, желательно использовать несколько туалетов, особенно если в доме много питомцев. Кроме того, необходимо предоставить лазалки и когтеточки, чтобы кошки могли выбирать, где играть и отдыхать, избегая конфликтов. Кастрация также является важной частью заботы о питомцах.

"Если это кошки разных возрастов и если имеют какие-то патологии, — уже имеют, уже определены, — то кормление различными кормами. Если, конечно же, не имеют, то определенным кормом. Но вода должна быть в свободном доступе и в нескольких местах. Это фонтанчики желательно, рекомендуют ветврачи покупать фонтанчики. Кошкам это интересно, они чаще пьют. А это очень важно, чтобы заболевание почек профилактировать", — добавила эксперт.

Она отметила, что котам нужно свое укрытие или домик. Это можно сделать самостоятельно или купить готовый гнездышко с дырочками. Кошки могут вместе спать в одном домике, выстраивая свою иерархию. Кошка не скажет, если у нее стресс, но отсутствие личного пространства, например, из-за очереди к лотку, может вызывать дискомфорт. Некоторые кошки могут пользоваться одним и тем же лотком, и вы не всегда сможете понять, испытывает ли она стресс.

"Это такие рекомендации, именно связанные с тем, что проводили много исследований, связанных со стрессом кошек, как стресс влияет на заболевание, и как бороться с этим стрессом. Желательно этих кошек заводить не где-то в квартире однокомнатной с тремя детьми и с 20 кошками, а когда у тебя побольше квартира, поменьше детей", — подытожила ветеринар.

Уточнения

Стресс — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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