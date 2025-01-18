Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Математическая загадка 6 ÷ 2(1 + 2) свела интернет с ума: сможете ли вы найти ответ
Когда жажда становится тревожным сигналом: несахарный диабет
Простые ошибки, которые делают уборку опасной для здоровья
Тина Канделаки отреагировала на новость о том, что Джуд Лоу сыграет Путина
К чему приведёт рост цен на топливо — мнение эксперта
Топ ошибок в тренировках: упражнения от которых нет толка
Чем римские цифры хуже арабских? История долгой замены
Налог на туристов в Мармарисе: как это повлияет на отдых?
Загородное строительство 2025: новые тренды, которые изменят ваш дом

Тайны собачьей дрожи: что говорит поведение питомца о его здоровье

2:09
Зоосфера

Вы когда-нибудь замечали, как вашу собаку неожиданно охватывает легкая дрожь? Такое поведение может быть совсем не страшным и иметь множество причин. Давайте разберемся, почему это происходит и когда стоит беспокоиться.

Ховаварт
Фото: commons.wikimedia.org by Dr. Dirk Hilberg, Blankenfelde, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ховаварт

Причины дрожи у собак

Холод и окружающая среда

Если на улице холодно, дрожь — нормальная реакция организма на переохлаждение. Даже в помещении можно наблюдать дрожь у пород без подшерстка или с малым количеством шерсти. В таких случаях помогите питомцу согреться: вернитесь в теплое помещение или обеспечьте ему укрытие.

Эмоциональные состояния

Собаки могут дрожать от переполняющих чувств. Например, когда хозяин возвращается после долгого отсутствия, питомца может охватить радость. Также дрожь появляется при страхе — в таких ситуациях важно успокоить животное спокойным голосом и лаской.

Физиологические реакции

Иногда подергивания происходят во сне, что абсолютно нормально. Также дрожь может быть связана с половым возбуждением или старением животного. Некоторые породы, такие как левретки или карликовые собаки, от природы склонны к дрожи даже без видимых причин.

Когда дрожь вызывает беспокойство

Если все вышеописанные причины исключены и дрожь появляется регулярно, особенно в сочетании с другими симптомами, это может указывать на проблемы со здоровьем. Возможные причины:

  • Отравление
  • Глистная инвазия
  • Электролитный дисбаланс
  • Приступы эпилепсии
  • Аллергические реакции

В таких случаях лучше как можно скорее показать питомца ветеринару для диагностики и своевременного лечения.

Мелкая дрожь у собаки может быть нормальной реакцией на холод, сильные эмоции или наследственной особенностью породы. Однако, если дрожь сопровождается ухудшением общего состояния, необходимо обратиться к специалисту. Внимательное отношение к питомцу поможет вовремя выявить возможные проблемы и сохранить его здоровье.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Лёгкий способ укрепить кости: в этом напитке в 22 раза больше кальция, чем у молока
Правда ТВ
Лёгкий способ укрепить кости: в этом напитке в 22 раза больше кальция, чем у молока Аудио 
Как два простых ингредиента делают блины невероятно вкусными
Еда и рецепты
Как два простых ингредиента делают блины невероятно вкусными Аудио 
Стрижка боб-пикси: омолаживающий эффект для женщин старше 40
Красота и стиль
Стрижка боб-пикси: омолаживающий эффект для женщин старше 40 Аудио 
Популярное
Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия

Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.

Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия
Пробуждение супервулкана: Йеллоустоун снова активен
Пробуждение супервулкана: Йеллоустоун снова активен
Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист
Математическая задача, которую могут решить очень немногие: чему равно 20 × 20 — 20 ÷ 20 + 20
Сводка с фронта: ВС РФ прорываются у Покровска, Зеленский готовит провокацию для Трампа, Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский Истоки финской русофобии уходят ещё в XVIII век Сергей Лебедев
Это устройство скоро заменит микроволновку. Названы его преимущества
Секрет одуванчика: как обычный сорняк помогает на участке
Опасность заключения мира: Запад хочет присвоить победу России
Опасность заключения мира: Запад хочет присвоить победу России
Последние материалы
Математическая загадка 6 ÷ 2(1 + 2) свела интернет с ума: сможете ли вы найти ответ
К чему приведёт рост цен на топливо — мнение эксперта
Топ ошибок в тренировках: упражнения от которых нет толка
Чем римские цифры хуже арабских? История долгой замены
Налог на туристов в Мармарисе: как это повлияет на отдых?
Загородное строительство 2025: новые тренды, которые изменят ваш дом
Гормоны под контролем: что делать, если усталость не проходит
Тайны собачьей дрожи: что говорит поведение питомца о его здоровье
Джастин Бибер вернётся на сцену в 2025 году
Какие семена помогают муравьям поддерживать активность
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.