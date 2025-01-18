Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Психолог объяснил, почему люди иногда слышат фантомные звуки
Плитка и паркет елочка: как дизайн из прошлого вписать в современность
Узаконить перепланировку: что делать, если вы уже всё переделали
Кошка в рюкзаке: история спасения на железной дороге
Ваши электронные подписи под угрозой: аферы с недвижимостью становятся хитрее
Секреты женской красоты после 40: что стоит изменить в жизни
Россия и Иран запускают проект газопровода через Азербайджан
Губы как у героинь ромкомов: как сделать макияж в стиле 2000-х
Гастроэнтеролог объяснил, в каком случае варёные овощи полезнее сырых

Как понять, кто для вашей кошки — защитник, а кто — прислуга

2:10
Зоосфера

Кошки — это не просто пушистые питомцы, которых мы любим за их независимость. Они способны не только анализировать обстановку, но и подстраивать своё поведение в зависимости от того, с кем живут. Оказывается, они выбирают роли для членов семьи и взаимодействуют с ними по-разному.

Кот
Фото: commons.wikimedia.org by Пэтынг, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Кот

Кошка как психолог

Вы когда-нибудь задумывались, почему кошка проявляет больше внимания к одному члену семьи, чем к другим? Ответ прост: она сама решает, кто будет для неё кем. Это не просто инстинктивное поведение — кошки могут делать осознанный выбор, основываясь на характере людей и их поведении. Так, каждая кошка решает, кто из людей станет для неё защитником, кто — хозяином, а кто — прислугой.

Кто играет какую роль

Защитник

Это тот, кого кошка воспринимает как самого сильного и способного защитить её. В большинстве случаев на эту роль выбирается самый высокий человек в доме. Иногда роль защитника может достаться даже другому животному, например, собаке. Главное — кошка должна чувствовать безопасность.

Прислуга

Эти люди выполняют для кошки задачи, связанные с заботой о её нуждах — кормят, убирают лоток, играют. Однако они не становятся для неё авторитетными хозяевами. Для питомца с ними не существует тесной эмоциональной связи, ведь главное — это выполнение обязанностей.

Хозяин

Хозяином становится тот человек, к которому кошка проявляет сильную привязанность. Она будет следовать за ним, спать рядом, ждать, пока он моется или работает. Иногда она даже подстраивается под режим дня владельца, предпочитая быть рядом с ним в любое время.

Почему кошки так ведут себя

Поведение кошек зависит от их характера и от того, как себя ведут люди в семье. Чем меньше людей в квартире, тем больше обязанностей у каждого, и тем сложнее роль каждого члена семьи. Кошки прекрасно понимают, кто для них кто, и выбирают роль в зависимости от своих потребностей и привязанности.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Опасность заключения мира: Запад хочет присвоить победу России
Мир. Новости мира
Опасность заключения мира: Запад хочет присвоить победу России Аудио 
Секрет одуванчика: как обычный сорняк помогает на участке
Садоводство, цветоводство
Секрет одуванчика: как обычный сорняк помогает на участке Аудио 
Огородный сезон стоит начать уже в январе: 5 культур, которые пора сеять
Садоводство, цветоводство
Огородный сезон стоит начать уже в январе: 5 культур, которые пора сеять
Популярное
Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия

Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.

Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия
Пробуждение супервулкана: Йеллоустоун снова активен
Пробуждение супервулкана: Йеллоустоун снова активен
Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист
Ночная борьба с морщинами: бюджетное, хотя и неожиданное решение из аптеки
Сводка с фронта: ВС РФ прорываются у Покровска, Зеленский готовит провокацию для Трампа Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский Истоки финской русофобии уходят ещё в XVIII век Сергей Лебедев
Математическая задача, которую могут решить очень немногие: чему равно 20 × 20 — 20 ÷ 20 + 20
Это устройство скоро заменит микроволновку. Названы его преимущества
Опасность заключения мира: Запад хочет присвоить победу России
Опасность заключения мира: Запад хочет присвоить победу России
Последние материалы
Психолог объяснил, почему люди иногда слышат фантомные звуки
Плитка и паркет елочка: как дизайн из прошлого вписать в современность
Узаконить перепланировку: что делать, если вы уже всё переделали
Кошка в рюкзаке: история спасения на железной дороге
Как понять, кто для вашей кошки — защитник, а кто — прислуга
Ваши электронные подписи под угрозой: аферы с недвижимостью становятся хитрее
Секреты женской красоты после 40: что стоит изменить в жизни
Россия и Иран запускают проект газопровода через Азербайджан
Губы как у героинь ромкомов: как сделать макияж в стиле 2000-х
Гастроэнтеролог объяснил, в каком случае варёные овощи полезнее сырых
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.