Как правильно общаться с кошкой, чтобы она вас слушала

Кошки, как оказалось, обладают удивительными способностями, которые ещё не так давно казались невозможными. Они могут не только различать голос своего владельца, но и реагировать на него, чем удивили ученых.
1. Кошки и их восприятие речи
Хотя считается, что кошки не столь привязаны к человеку, как собаки, последние исследования показали, что они способны различать голоса людей и реагировать на них. Это открытие было сделано еще в 2013 году, когда учёные доказали, что кошки узнают голос своего хозяина. Примечательно, что реакции, такие как движение головы и ушей, являют собой явное подтверждение того, что кошки действительно слушают своих владельцев.
2. Слушают ли кошки наш голос
Кто бы мог подумать, что кошки могут реагировать на особенности нашей речи. В 2017 году ученые сравнили манеру разговора с домашними питомцами с тем, как мы разговариваем с младенцами. Оказалось, что "речь для котят" — это более мелодичный и высокий тон, который привлекает внимание животных. Это подтверждает, что слуховой аппарат кошек работает в широком диапазоне, и они могут быть внимательны к нашей речи.
3. Дрессировка с помощью голоса
Самый эффективный способ дрессировки кошек, как выяснили ученые, заключается в сочетании голода и голоса владельца. Пища — это главный стимул, который мотивирует кошек к действиям. И что интересно, реакции на голос появляются у котят уже в возрасте 17 дней. С этого момента специалисты рекомендуют начинать приучать питомцев к голосу, произнося простые имена и подкрепляя это лакомствами.
Собака и кошка — два совершенно разных подхода в восприятии человека. Однако, как мы видим, кошки способны не только слышать нас, но и осознанно реагировать. Интересно, как этот результат может повлиять на дальнейшие исследования в области поведения домашних животных и их взаимодействия с людьми.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.