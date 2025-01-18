Как правильно общаться с кошкой, чтобы она вас слушала

2:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки, как оказалось, обладают удивительными способностями, которые ещё не так давно казались невозможными. Они могут не только различать голос своего владельца, но и реагировать на него, чем удивили ученых.

Фото: flickr. com by Rosana Prada, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Бенгальская кошка

1. Кошки и их восприятие речи

Хотя считается, что кошки не столь привязаны к человеку, как собаки, последние исследования показали, что они способны различать голоса людей и реагировать на них. Это открытие было сделано еще в 2013 году, когда учёные доказали, что кошки узнают голос своего хозяина. Примечательно, что реакции, такие как движение головы и ушей, являют собой явное подтверждение того, что кошки действительно слушают своих владельцев.

2. Слушают ли кошки наш голос

Кто бы мог подумать, что кошки могут реагировать на особенности нашей речи. В 2017 году ученые сравнили манеру разговора с домашними питомцами с тем, как мы разговариваем с младенцами. Оказалось, что "речь для котят" — это более мелодичный и высокий тон, который привлекает внимание животных. Это подтверждает, что слуховой аппарат кошек работает в широком диапазоне, и они могут быть внимательны к нашей речи.

3. Дрессировка с помощью голоса

Самый эффективный способ дрессировки кошек, как выяснили ученые, заключается в сочетании голода и голоса владельца. Пища — это главный стимул, который мотивирует кошек к действиям. И что интересно, реакции на голос появляются у котят уже в возрасте 17 дней. С этого момента специалисты рекомендуют начинать приучать питомцев к голосу, произнося простые имена и подкрепляя это лакомствами.

Собака и кошка — два совершенно разных подхода в восприятии человека. Однако, как мы видим, кошки способны не только слышать нас, но и осознанно реагировать. Интересно, как этот результат может повлиять на дальнейшие исследования в области поведения домашних животных и их взаимодействия с людьми.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

