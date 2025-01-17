В Греции объявлено красное предупреждение из-за акул и скатов

1:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Спустя 15 лет Греция обновила свой Красный список, в который вошла оценка угрозы исчезновения более 11 500 видов. Эта работа была выполнена на основе критериев Международного союза охраны природы (МСОП) с участием более 140 как греческих, так и зарубежных ученых, а также при сотрудничестве с самим МСОП.

Фото: flickr.com by Элиас Леви, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Большая белая акула под водой

Эксперт по акулам Иоаннис Джовос, занимающий пост президента Паневропейского союза акул и скатов, провел анализ состояния хрящевых рыб.

В результате исследования было подтверждено существование 31 вида акул и 25 видов скатов. Особо стоит отметить, что впервые была осуществлена оценка видов, находящихся под критической угрозой исчезновения, таких как тигровая акула и три вида акул-ангелов, зарегистрированных в водах Греции. Эти данные имеют большое значение для эффективного управления и сохранения этих видов в будущем.

Из 57 рассматриваемых видов 7 видов акул и 12 видов скатов остаются плохо изученными из-за недостатка информации. Для эффективной защиты и сохранения этих организмов крайне необходимо направить будущие исследования на сбор данных, которые помогут углубить знания о них и оценить размеры их популяций. Тем не менее, 5 видов акул и 4 вида скатов, указанные в предыдущем издании Красного списка, не были подтверждены, что, однако, не исключает их возможного существования в греческих водах.

Уточнения

Скаты — надотряд пластиножаберных хрящевых рыб.



