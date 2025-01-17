Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиянам объяснили, почему нельзя оставлять телефон на зарядке на ночь
Рецепт салата с куриной грудкой и фасолью для тех, кто заботится о фигуре
Не сделайте эти ошибки при покупке мебели
В России прошлый год стал одним из самых жарких в истории метеонаблюдений
Как отсрочить появление морщин? Эти факторы ускоряют старение
Шесть причин почему зимой обязательно нужно носить шапку
Мышечный потенциал женщин: мифы и реальность
Как выбрать доступный кроссовер: 7 моделей от российских заводов
Правительство предложит новый способ защиты аккаунта на госуслугах

В Греции объявлено красное предупреждение из-за акул и скатов

1:40
Зоосфера

Спустя 15 лет Греция обновила свой Красный список, в который вошла оценка угрозы исчезновения более 11 500 видов. Эта работа была выполнена на основе критериев Международного союза охраны природы (МСОП) с участием более 140 как греческих, так и зарубежных ученых, а также при сотрудничестве с самим МСОП.

Большая белая акула под водой
Фото: flickr.com by Элиас Леви, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Большая белая акула под водой

Эксперт по акулам Иоаннис Джовос, занимающий пост президента Паневропейского союза акул и скатов, провел анализ состояния хрящевых рыб.

В результате исследования было подтверждено существование 31 вида акул и 25 видов скатов. Особо стоит отметить, что впервые была осуществлена оценка видов, находящихся под критической угрозой исчезновения, таких как тигровая акула и три вида акул-ангелов, зарегистрированных в водах Греции. Эти данные имеют большое значение для эффективного управления и сохранения этих видов в будущем.

Из 57 рассматриваемых видов 7 видов акул и 12 видов скатов остаются плохо изученными из-за недостатка информации. Для эффективной защиты и сохранения этих организмов крайне необходимо направить будущие исследования на сбор данных, которые помогут углубить знания о них и оценить размеры их популяций. Тем не менее, 5 видов акул и 4 вида скатов, указанные в предыдущем издании Красного списка, не были подтверждены, что, однако, не исключает их возможного существования в греческих водах.

Уточнения

Скаты — надотряд пластиножаберных хрящевых рыб.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Когда сажать перцы в 2025 году: лучшие дни по лунному календарю
Садоводство, цветоводство
Когда сажать перцы в 2025 году: лучшие дни по лунному календарю Аудио 
Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы
Наука и техника
Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы Аудио 
Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали
Здоровье
Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали Аудио 
Популярное
Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки

В Амазонке обнаружен новый вид гигантской анаконды. Шокирующее открытие.

Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки
Зачем сыпать соль в унитаз? Этот лайфхак вам очень поможет
Зачем сыпать соль в унитаз? Этот лайфхак вам очень поможет
Какой водой нельзя заваривать кофе: ошибки, которые портят вкус
Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса
Демографическая проблема в РФ будет решена только адресной работой Любовь Степушова Сводка с фронта: Путин ожидает на параде Победы таинственного "большого гостя" из США, Франция тайно провела учения Дмитрий Плотников Во Вьетнаме обнаружен морской деликатес с головой Дарта Вейдера из Звёздных войн Игорь Буккер
Эти сорта томатов обеспечат урожай даже при минимальном уходе
Владимир Пресняков показал фото с отдыха с женой и детьми
Именно такая температура должна быть в вашем доме зимой
Именно такая температура должна быть в вашем доме зимой
Последние материалы
Рецепт салата с куриной грудкой и фасолью для тех, кто заботится о фигуре
Не сделайте эти ошибки при покупке мебели
В России прошлый год стал одним из самых жарких в истории метеонаблюдений
Как отсрочить появление морщин? Эти факторы ускоряют старение
Шесть причин почему зимой обязательно нужно носить шапку
Мышечный потенциал женщин: мифы и реальность
Как выбрать доступный кроссовер: 7 моделей от российских заводов
Правительство предложит новый способ защиты аккаунта на госуслугах
Легкий способ улучшить блюдо: маринуем лук к мясу и салату
Преображение квартиры: как сэкономить на ремонте и не потерять качество
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.