Удивительные способности домашних животных – кошки знают имена людей

Кто бы мог подумать, что кошки способны запоминать имена своих хозяев? Недавнее исследование японских учёных доказало, что эти пушистые создания не только умеют распознавать людей по их лицам, но и связывать имена с лицами.
Учёные обнаружили, что кошки могут идентифицировать как своих хозяев, так и других животных по кличкам. Примечательно, что для этого им не требовалось специальное обучение — всё происходило инстинктивно.
В исследовании участвовало 48 кошек, разделённых на две группы:
На первом этапе кошкам показывали фотографии их "компаньонов": людей и других животных, одновременно произнося имена — как правильные, так и неправильные. Интересно, что домашние кошки дольше смотрели на снимки, когда называли неправильные имена, демонстрируя таким образом "эффект обманутых ожиданий".
Особый акцент эксперименты сделали на распознавании хозяев. Кошкам показывали фото своих владельцев и произносили их имена. Хотя результаты показали, что потенциал ассоциировать имена с людьми был несколько ниже, чем ожидалось, всё же было доказано, что кошки способны узнавать своих хозяев по имени.
Это открытие подтверждает, что кошки обладают более сложными когнитивными способностями, чем принято считать. Они могут не только запоминать лица и имена, но и распознавать близких по кличкам без специальной подготовки.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.