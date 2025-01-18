Удивительные способности домашних животных – кошки знают имена людей

1:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кто бы мог подумать, что кошки способны запоминать имена своих хозяев? Недавнее исследование японских учёных доказало, что эти пушистые создания не только умеют распознавать людей по их лицам, но и связывать имена с лицами.

Фото: commons.wikimedia.org by Steven B. Harris, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кошачий взгляд

Удивительные способности кошек

Учёные обнаружили, что кошки могут идентифицировать как своих хозяев, так и других животных по кличкам. Примечательно, что для этого им не требовалось специальное обучение — всё происходило инстинктивно.

Проведение эксперимента

В исследовании участвовало 48 кошек, разделённых на две группы:

Домашние животные : 19 кошек, живущих в семьях с двумя и более питомцами.

: 19 кошек, живущих в семьях с двумя и более питомцами. Кошки из котокафе: 29 четвероногих обитателей кафе, регулярно контактирующих с множеством людей и животных.

На первом этапе кошкам показывали фотографии их "компаньонов": людей и других животных, одновременно произнося имена — как правильные, так и неправильные. Интересно, что домашние кошки дольше смотрели на снимки, когда называли неправильные имена, демонстрируя таким образом "эффект обманутых ожиданий".

Распознавание хозяев

Особый акцент эксперименты сделали на распознавании хозяев. Кошкам показывали фото своих владельцев и произносили их имена. Хотя результаты показали, что потенциал ассоциировать имена с людьми был несколько ниже, чем ожидалось, всё же было доказано, что кошки способны узнавать своих хозяев по имени.

Выводы исследования

Это открытие подтверждает, что кошки обладают более сложными когнитивными способностями, чем принято считать. Они могут не только запоминать лица и имена, но и распознавать близких по кличкам без специальной подготовки.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

