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Натуралка или сухой корм: как безопасно изменить рацион собаки

Зоосфера

Перевод собаки на сухой корм — важный процесс, требующий внимания и соблюдения определенных правил. Переход должен быть постепенным, чтобы избежать проблем с пищеварением и общего состояния здоровья питомца.

Спящая собака
Фото: commons.wikimedia. org by Eugene0126jp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Спящая собака

Почему нельзя резко менять рацион

Резкая смена натуральной еды или консервов на сухой корм может привести к серьёзным последствиям: расстройству желудка, тошноте, запорам, отказу от пищи или даже обострению хронических заболеваний. Дело в том, что желудок собаки не сразу готов переваривать новый тип пищи из-за различий в составе ферментов. Поэтому резкий переход противопоказан.

Основные правила перехода

Постепенное изменение рациона

  • Перевод с натуральной пищи или консервов занимает около 14 дней.
  • Если меняется один вид сухого корма на другой, процесс можно сократить до 7 дней.

Смешивание кормов

  • В первые дни добавляйте 10-20% нового корма к привычной пище.
  • Постепенно увеличивайте долю сухого корма до полного замещения.

Подготовка сухого корма

  • На начальных этапах гранулы рекомендуется размачивать в воде или бульоне.
  • Постепенно уменьшайте количество жидкости, чтобы собака привыкала к более твёрдой текстуре.

Обеспечение доступа к воде

  • Сухой корм содержит меньше влаги, поэтому важно, чтобы собака всегда имела доступ к чистой питьевой воде.

Контроль состояния

  • Следите за аппетитом, стулом, состоянием шерсти и кожных покровов. При появлении аллергии или расстройства желудка обратитесь к ветеринару.

Особенности перехода

С натурального корма

  • Сырые мясо и субпродукты следует сразу исключить. Начните добавлять размоченные гранулы в основные порции. Через неделю половина рациона должна состоять из сухого корма, а к 10-11 дню переход должен завершиться.

С влажного корма

  • Процесс идентичен переходу с натурального питания. Лучше выбирать сухой корм того же производителя, что и консервы.

Для щенков

  • Щенков начинают переводить на сухой корм с трёх недель. Размоченные гранулы вводят малыми порциями, постепенно увеличивая их количество и снижая степень увлажнения. Полностью твёрдый корм можно давать после смены молочных зубов.

Для пожилых и больных собак

  • Для животных с заболеваниями или в пожилом возрасте подбирают специализированные корма. Переход на лечебный рацион осуществляется за неделю, смешивая привычный и новый корм в разных пропорциях.

Что важно учитывать

Качество корма

  • Выбирайте премиум, суперпремиум или холистик-классы, чтобы минимизировать риск проблем с пищеварением.

Индивидуальные потребности

  • Подбирайте корм, учитывая возраст, породу, активность и состояние здоровья питомца.

Консультация с ветеринаром

  • Если возникают сложности с переходом, обратитесь к специалисту для подбора корма и корректировки рациона.

Заключение

Перевод собаки на сухой корм — процесс, требующий времени и внимательности. Соблюдение рекомендаций поможет сделать переход комфортным для питомца и избежать нежелательных последствий.

Уточнения

Дие́та или рацион - совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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