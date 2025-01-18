Как кормить хорька: натуральные продукты против готового корма

3:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Хорьки — хищники, и их питание должно быть адаптировано к потребностям организма. Грамотно составленный рацион обеспечит вашему питомцу здоровье, энергию и долголетие. Разберемся, как правильно кормить хорька в домашних условиях.

Фото: https://www.freepik.com by vladimircech Домашний хорек

Основные потребности хорьков в питании

В дикой природе хорьки охотятся на мелких животных и насекомых, практически не употребляя растительную пищу. Это важно учитывать при составлении рациона. Оптимальные пропорции для кормления хорька:

Белки (животного происхождения): не менее 30%.

Жиры: около 20%.

Сложные углеводы: 10-15%.

Клетчатка: 3-5%.

Что можно давать хорькам

Мясо: курятина, индейка, крольчатина, нежирная говядина, вареная баранина. Свинина допустима в умеренных количествах.

курятина, индейка, крольчатина, нежирная говядина, вареная баранина. Свинина допустима в умеренных количествах. Морепродукты: морская рыба, очищенные креветки, кальмары.

морская рыба, очищенные креветки, кальмары. Каши: гречка, овсянка, пшено.

гречка, овсянка, пшено. Яйца: вареные яйца (можно перепелиные).

вареные яйца (можно перепелиные). Лакомства: творог с минимальной жирностью, кусочки сыра, финики или бананы (не чаще 2 раз в неделю).

Чем нельзя кормить хорьков

Чтобы не навредить питомцу, исключите следующие продукты:

Овощи и фрукты (в больших количествах).

Выпечка, орехи, сахаросодержащие десерты.

Жареное, копченое мясо, продукты с солью и специями.

Лук, чеснок.

Сухие и консервированные корма для собак и кошек.

Натуральный рацион для хорьков

Если вы предпочитаете готовить для своего питомца, следуйте этим рекомендациям:

Основа рациона

Две трети мяса и субпродуктов (печень, сердце, почки).

Одна треть каш.

Порции

Самцы: 300 г в сутки.

300 г в сутки. Самки: 150-200 г в сутки.

150-200 г в сутки. Молодые хорьки: 100 г в сутки.

Не добавляйте соль, специи или масло в пищу.

Живая еда для хорьков

Если вы хотите максимально приблизить рацион питомца к природному, можно предлагать:

Мелких грызунов.

Насекомых (сверчков, мучных червей).

Червей.

Этот подход не всем владельцам удобен, но он идеально соответствует природным потребностям хорьков.

Кормление сухим кормом

Сухие корма — удобный и сбалансированный вариант питания. Они делятся на три категории:

Бюджетные: минимально соответствуют потребностям, но подходят для временного использования.

минимально соответствуют потребностям, но подходят для временного использования. Премиум: качественные корма с витаминами и минералами.

качественные корма с витаминами и минералами. Супер-премиум: самый полезный и сбалансированный вариант, рекомендованный ветеринарами.

При выборе корма обращайте внимание на его состав. Если у хорька появились проблемы с ЖКТ, обратитесь к ветеринару.

Заключение

Здоровое питание — залог долголетия вашего хорька. Выберите подходящий вариант кормления, следите за реакцией питомца на рацион и не забывайте консультироваться с ветеринаром при необходимости.

Уточнения

Ла́ски и хорьки (лат. Mustela) — род млекопитающих семейства куньих.

