Как кормить хорька: натуральные продукты против готового корма
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18.01.2025 13:16
Хорьки — хищники, и их питание должно быть адаптировано к потребностям организма. Грамотно составленный рацион обеспечит вашему питомцу здоровье, энергию и долголетие. Разберемся, как правильно кормить хорька в домашних условиях.
Фото: https://www.freepik.com by vladimircech
Домашний хорек
Основные потребности хорьков в питании
В дикой природе хорьки охотятся на мелких животных и насекомых, практически не употребляя растительную пищу. Это важно учитывать при составлении рациона. Оптимальные пропорции для кормления хорька:
Белки (животного происхождения): не менее 30%.
Жиры: около 20%.
Сложные углеводы: 10-15%.
Клетчатка: 3-5%.
Что можно давать хорькам
Мясо: курятина, индейка, крольчатина, нежирная говядина, вареная баранина. Свинина допустима в умеренных количествах.
Морепродукты: морская рыба, очищенные креветки, кальмары.
Каши: гречка, овсянка, пшено.
Яйца: вареные яйца (можно перепелиные).
Лакомства: творог с минимальной жирностью, кусочки сыра, финики или бананы (не чаще 2 раз в неделю). Чем нельзя кормить хорьков
Чтобы не навредить питомцу, исключите следующие продукты:
Овощи и фрукты (в больших количествах).
Выпечка, орехи, сахаросодержащие десерты.
Жареное, копченое мясо, продукты с солью и специями.
Лук, чеснок.
Сухие и консервированные корма для собак и кошек.
Натуральный рацион для хорьков
Если вы предпочитаете готовить для своего питомца, следуйте этим рекомендациям:
Основа рациона
Две трети мяса и субпродуктов (печень, сердце, почки).
Одна треть каш.
Порции
Самцы: 300 г в сутки.
Самки: 150-200 г в сутки.
Молодые хорьки: 100 г в сутки.
Не добавляйте соль, специи или масло в пищу.
Живая еда для хорьков
Если вы хотите максимально приблизить рацион питомца к природному, можно предлагать:
Мелких грызунов.
Насекомых (сверчков, мучных червей).
Червей.
Этот подход не всем владельцам удобен, но он идеально соответствует природным потребностям хорьков.
Кормление сухим кормом
Сухие корма — удобный и сбалансированный вариант питания. Они делятся на три категории:
Бюджетные: минимально соответствуют потребностям, но подходят для временного использования.
Премиум: качественные корма с витаминами и минералами.
Супер-премиум: самый полезный и сбалансированный вариант, рекомендованный ветеринарами.
При выборе корма обращайте внимание на его состав. Если у хорька появились проблемы с ЖКТ, обратитесь к ветеринару.
Заключение
Здоровое питание — залог долголетия вашего хорька. Выберите подходящий вариант кормления, следите за реакцией питомца на рацион и не забывайте консультироваться с ветеринаром при необходимости.
Уточнения
и Ла́ски хорьки (лат. Mustela) — род млекопитающих семейства куньих.
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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру