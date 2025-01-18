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Как кормить хорька: натуральные продукты против готового корма

3:13
Зоосфера

Хорьки — хищники, и их питание должно быть адаптировано к потребностям организма. Грамотно составленный рацион обеспечит вашему питомцу здоровье, энергию и долголетие. Разберемся, как правильно кормить хорька в домашних условиях.

Домашний хорек
Фото: https://www.freepik.com by vladimircech
Домашний хорек

Основные потребности хорьков в питании

В дикой природе хорьки охотятся на мелких животных и насекомых, практически не употребляя растительную пищу. Это важно учитывать при составлении рациона. Оптимальные пропорции для кормления хорька:

  • Белки (животного происхождения): не менее 30%.
  • Жиры: около 20%.
  • Сложные углеводы: 10-15%.
  • Клетчатка: 3-5%.

Что можно давать хорькам

  • Мясо: курятина, индейка, крольчатина, нежирная говядина, вареная баранина. Свинина допустима в умеренных количествах.
  • Морепродукты: морская рыба, очищенные креветки, кальмары.
  • Каши: гречка, овсянка, пшено.
  • Яйца: вареные яйца (можно перепелиные).
  • Лакомства: творог с минимальной жирностью, кусочки сыра, финики или бананы (не чаще 2 раз в неделю).

Чем нельзя кормить хорьков

Чтобы не навредить питомцу, исключите следующие продукты:

  • Овощи и фрукты (в больших количествах).
  • Выпечка, орехи, сахаросодержащие десерты.
  • Жареное, копченое мясо, продукты с солью и специями.
  • Лук, чеснок.
  • Сухие и консервированные корма для собак и кошек.

Натуральный рацион для хорьков

Если вы предпочитаете готовить для своего питомца, следуйте этим рекомендациям:

Основа рациона

  • Две трети мяса и субпродуктов (печень, сердце, почки).
  • Одна треть каш.

Порции

  • Самцы: 300 г в сутки.
  • Самки: 150-200 г в сутки.
  • Молодые хорьки: 100 г в сутки.

Не добавляйте соль, специи или масло в пищу.

Живая еда для хорьков

Если вы хотите максимально приблизить рацион питомца к природному, можно предлагать:

  • Мелких грызунов.
  • Насекомых (сверчков, мучных червей).
  • Червей.

Этот подход не всем владельцам удобен, но он идеально соответствует природным потребностям хорьков.

Кормление сухим кормом

Сухие корма — удобный и сбалансированный вариант питания. Они делятся на три категории:

  • Бюджетные: минимально соответствуют потребностям, но подходят для временного использования.
  • Премиум: качественные корма с витаминами и минералами.
  • Супер-премиум: самый полезный и сбалансированный вариант, рекомендованный ветеринарами.

При выборе корма обращайте внимание на его состав. Если у хорька появились проблемы с ЖКТ, обратитесь к ветеринару.

Заключение

Здоровое питание — залог долголетия вашего хорька. Выберите подходящий вариант кормления, следите за реакцией питомца на рацион и не забывайте консультироваться с ветеринаром при необходимости.

Уточнения

Ла́ски и хорьки (лат. Mustela) — род млекопитающих семейства куньих.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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