Сторожевые собаки: выбираем лучшего защитника для дома
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Собаки издавна защищали человека и его имущество. Сегодня, когда многие их функции ушли в прошлое, сторожевые качества остались на пике востребованности. Какие же породы наиболее подходят для охраны?
Фото: commons.wikimedia.org by Zeshor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кавказская овчарка
Топ-5 сторожевых пород
Среднеазиатская овчарка (алабай)
- Особенности: Мощная собака с крепким телосложением и средней длиной шерсти. Чаще всего встречаются пятнистые окрасы.
- Характер: Спокойный, но недоверчивый к чужим. Преданная хозяину и обладает сильным территориальным инстинктом.
- Уход: Минимальный. Алабаи не боятся экстремальных погодных условий и неприхотливы в питании, но нуждаются в общении с хозяином.
Московская сторожевая
- Особенности: Трехцветная порода, напоминающая смесь сенбернара и кавказской овчарки. Выведена специально для охраны.
- Характер: Сдержанный и серьезный. Собаки легко поддаются дрессировке и не выпустят нарушителя без команды хозяина.
- Уход: Требует вычесывания густой шерсти, особенно в период линьки.
Кавказская овчарка
- Особенности: Большая, лохматая порода с древней историей.
- Характер: Умный, преданный член семьи. При правильном воспитании не агрессивна.
- Уход: Практически не требует особого ухода, кроме регулярного общения с хозяином.
Южнорусская овчарка
- Особенности: Белая косматая собака с природным охранным инстинктом.
- Характер: Спокойная, преданная одному хозяину. Умна и бесстрашна.
- Уход: Шерсть нуждается в регулярном вычесывании, чтобы избежать колтунов.
Ротвейлер
- Особенности: Компактная, но мощная собака с короткой шерстью.
- Характер: Бдительный, умный и верный сторож. Предупреждает нарушителей рычанием, а не лаем.
- Уход: Плохо переносит холод, поэтому нуждается в утепленном месте для отдыха.
Как выбрать идеального сторожа
- Определитесь с задачами: для двора подойдут крупные породы, для квартиры — более компактные.
- Учитывайте характер: серьезные породы, такие как ротвейлеры, требуют строгого воспитания.
- Избегайте охотничьих пород, которые слишком дружелюбны к людям.
Советы по содержанию
- Никогда не сажайте сторожевую собаку на цепь — это приводит к агрессии и стрессу.
- Регулярно гуляйте с собакой, чтобы она не скучала.
- Начинайте воспитание и дрессировку с раннего возраста.
Уточнения
Среднеазиа́тская овча́рка - древняя порода собак из регионов Средней Азии.
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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру