Уникальная порода: бультерьеры от бойца до ласкового компаньона

Бультерьер — порода с богатой историей, берущей начало в Англии XIX века. После запрета травли медведей и быков, популярным развлечением стали собачьи бои. Заводчик Джеймс Хинкс создал нового бойца, скрестив староанглийского бульдога, белого английского терьера, а позже — далматина и пойнтера. Получившаяся порода поразила англичан: белоснежный, мощный и преданный боец.
Со временем агрессивные качества бультерьера ушли на второй план, а его дружелюбие и интеллект сделали породу популярной среди джентльменов, студентов и даже королевских особ.
В России бультерьеры появились в 90-х, но из-за их использования в криминальных кругах порода приобрела дурную славу. Сегодня бультерьеры известны как ласковые компаньоны с уравновешенным характером.
Бультерьеры среднего размера, мускулистые и пропорционально сложенные. Их уникальная яйцеобразная форма головы и треугольные глаза выделяют их среди других пород.
Размеры: рост: 53-56 см.
Вес: 23-32 кг.
Шерсть: короткая, жесткая, бывает белой или цветной (тигровая, чёрная, рыжая и др.).
Характер: несмотря на бойцовское прошлое, бультерьеры — добрые и преданные собаки. Они легко уживаются с другими животными, терпеливы с детьми и обожают своего хозяина. Агрессивные особи исключаются из разведения, что делает породу безопасной при правильном воспитании.
Бультерьеры подходят для содержания как в квартире, так и в загородном доме.
Порода склонна к некоторым генетическим заболеваниям:
У мини-бультерьеров дополнительно может встречаться вывих хрусталика глаза.
Бультерьеры — интеллектуалы среди собак, но требуют уважительного подхода. Для обучения подходят как индивидуальные занятия с тренером, так и групповые курсы.
Бультерьеры — невероятно умные, ласковые и преданные собаки, которые становятся отличными компаньонами. При правильном уходе и воспитании они демонстрируют лучшие качества, радую хозяев своей энергией и дружелюбным характером.
Бультерьер (англ. bull terrier, от bull — бык и terrier — терьер) — порода собак, относящаяся к группе терьеров.
Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.