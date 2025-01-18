Уникальная порода: бультерьеры от бойца до ласкового компаньона

3:47 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Бультерьер — порода с богатой историей, берущей начало в Англии XIX века. После запрета травли медведей и быков, популярным развлечением стали собачьи бои. Заводчик Джеймс Хинкс создал нового бойца, скрестив староанглийского бульдога, белого английского терьера, а позже — далматина и пойнтера. Получившаяся порода поразила англичан: белоснежный, мощный и преданный боец.

Фото: https://www.freepik.com Собака породы Бультерьер

Со временем агрессивные качества бультерьера ушли на второй план, а его дружелюбие и интеллект сделали породу популярной среди джентльменов, студентов и даже королевских особ.

В России бультерьеры появились в 90-х, но из-за их использования в криминальных кругах порода приобрела дурную славу. Сегодня бультерьеры известны как ласковые компаньоны с уравновешенным характером.

Внешний вид

Бультерьеры среднего размера, мускулистые и пропорционально сложенные. Их уникальная яйцеобразная форма головы и треугольные глаза выделяют их среди других пород.

Размеры: рост: 53-56 см.

Вес: 23-32 кг.

Шерсть: короткая, жесткая, бывает белой или цветной (тигровая, чёрная, рыжая и др.).

Характер: несмотря на бойцовское прошлое, бультерьеры — добрые и преданные собаки. Они легко уживаются с другими животными, терпеливы с детьми и обожают своего хозяина. Агрессивные особи исключаются из разведения, что делает породу безопасной при правильном воспитании.

Особенности поведения

Очень умны, требуют уважения.

Прекрасно обучаются, подходят для дрессировки и спортивных занятий.

Любят внимание и готовы развлекать хозяина.

Уход и содержание

Бультерьеры подходят для содержания как в квартире, так и в загородном доме.

Прогулки: минимум 1,5-2 часа в день. В городе лучше выгуливать на поводке, а за городом — давать побегать.

минимум 1,5-2 часа в день. В городе лучше выгуливать на поводке, а за городом — давать побегать. Уход за шерстью: раз в неделю протирать силиконовой перчаткой. В период линьки — чаще.

раз в неделю протирать силиконовой перчаткой. В период линьки — чаще. Гигиена: чистка ушей, стрижка когтей раз в неделю, купание — не чаще одного раза в месяц.

Здоровье

Порода склонна к некоторым генетическим заболеваниям:

Поликистоз почек.

Паралич гортани.

Летальный акродерматит.

У мини-бультерьеров дополнительно может встречаться вывих хрусталика глаза.

Как предотвратить проблемы

Покупайте щенков у проверенных заводчиков

Регулярно проводите вакцинацию и профилактическую обработку от паразитов.

Сдавайте кровь на биохимию для выявления скрытых заболеваний.

Кормление

Идеальным вариантом для бультерьеров являются корма супер-премиум класса. Щенкам в первые месяцы рекомендуется добавлять в рацион перемороженное мясо и кальцинированный творог.

Обучение и дрессировка

Бультерьеры — интеллектуалы среди собак, но требуют уважительного подхода. Для обучения подходят как индивидуальные занятия с тренером, так и групповые курсы.

Что важно

Начинайте дрессировку с раннего возраста.

Используйте положительное подкрепление: лакомства или игры.

Будьте терпеливы и последовательны.

Бультерьеры — невероятно умные, ласковые и преданные собаки, которые становятся отличными компаньонами. При правильном уходе и воспитании они демонстрируют лучшие качества, радую хозяев своей энергией и дружелюбным характером.

Уточнения

Бультерьер (англ. bull terrier, от bull — бык и terrier — терьер) — порода собак, относящаяся к группе терьеров.

