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Гигиена рта у кошек: как бороться с неприятным запахом

Зоосфера

Неприятный запах изо рта у кошки (галитоз) — это сигнал о возможных проблемах со здоровьем. Причины могут варьироваться от гигиенических нарушений до серьёзных заболеваний внутренних органов. Важно вовремя распознать проблему и принять меры.

Мейн-кун
Фото: Канал t.me/moyavetklinika by Скриншот канала t.me/moyavetklinika, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мейн-кун

Почему у кошки появляется запах изо рта

У здоровой кошки в пасти находятся аэробные бактерии, благодаря которым запах изо рта нейтральный или соответствует недавно съеденному корму. Однако при появлении патогенной микрофлоры возникает неприятный запах, часто указывающий на проблемы в организме.

У котят

  • Смена зубов на постоянные.
  • Ортодонтические патологии.
  • Травмы слизистой.
  • Вирусные инфекции.
  • Глистные инвазии.

У взрослых кошек

  • Налёт и зубной камень, возникающие при кормлении влажным кормом.
  • Гингивит, стоматит, пародонтит, кариес.
  • Травмы слизистой оболочки рта.

Внутренние причины галитоза

Вирусные инфекции

  • Кальцивироз, ринотрахеит, вирусный лейкоз и вирус иммунодефицита кошек провоцируют воспаления слизистой, язвы, кровоточивость десен и неприятный запах.

Патологии печени

  • При нарушении функций печени в организме накапливаются токсичные вещества, вызывая сладковатый запах изо рта.

Болезнь почек

  • Скопление креатинина и мочевины в крови приводит к аммиачному запаху.

Проблемы ЖКТ

  • Гастрит, язвы, дисбаланс микрофлоры и другие заболевания провоцируют гнилостный или кислый запах.

Сахарный диабет

  • Запах ацетона сигнализирует о проблемах с усвоением глюкозы и низком уровне инсулина.

Как определить причину по запаху

  • Рыбный: заболевания десен, травмы рта.
  • Сладковатый: патологии печени.
  • Аммиачный: проблемы с почками.
  • Гнилостный или кислый: заболевания ЖКТ.
  • Ацетоновый: сахарный диабет.

Профилактика неприятного запаха

Гигиена полости рта

  • Регулярная чистка зубов с использованием ветеринарных паст без токсичных компонентов.

Здоровое питание

  • Используйте корма премиум-класса, учитывая возраст и состояние питомца.

Своевременная дегельминтизация

  • Проводите профилактику каждые 3-4 месяца.

Диспансеризация

  • Ежегодно проверяйте здоровье животного старше 5 лет, сдавая анализы и посещая ветеринара.

Активный образ жизни

  • Контролируйте вес питомца и обеспечьте регулярные физические нагрузки.

Безопасность дома

  • Избегайте травм и отравлений, ограничивая доступ к опасным веществам.

Когда обращаться к ветеринару

Если запах изо рта сопровождается изменением поведения, снижением аппетита, рвотой, поносом или другими симптомами, обязательно посетите ветеринара.

Заключение

Запах изо рта у кошки — это не только эстетическая проблема, но и возможный сигнал о заболеваниях. Регулярный уход за питомцем, профилактика и своевременное лечение помогут сохранить его здоровье и качество жизни.

Уточнения

Пародонти́т — воспалительное заболевание тканей пародонта, характеризующееся прогрессирующим разрушением нормальной структуры альвеолярного отростка верхних челюстей или(и) альвеолярной части нижней челюсти.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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