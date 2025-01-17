Гигиена рта у кошек: как бороться с неприятным запахом

Неприятный запах изо рта у кошки (галитоз) — это сигнал о возможных проблемах со здоровьем. Причины могут варьироваться от гигиенических нарушений до серьёзных заболеваний внутренних органов. Важно вовремя распознать проблему и принять меры.
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Мейн-кун
Почему у кошки появляется запах изо рта
У здоровой кошки в пасти находятся аэробные бактерии, благодаря которым запах изо рта нейтральный или соответствует недавно съеденному корму. Однако при появлении патогенной микрофлоры возникает неприятный запах, часто указывающий на проблемы в организме.
У котят
Смена зубов на постоянные.
Ортодонтические патологии.
Травмы слизистой.
Вирусные инфекции.
Глистные инвазии.
У взрослых кошек
Налёт и зубной камень, возникающие при кормлении влажным кормом.
Гингивит, стоматит, пародонтит, кариес.
Травмы слизистой оболочки рта.
Внутренние причины галитоза
Вирусные инфекции
Кальцивироз, ринотрахеит, вирусный лейкоз и вирус иммунодефицита кошек провоцируют воспаления слизистой, язвы, кровоточивость десен и неприятный запах.
Патологии печени
При нарушении функций печени в организме накапливаются токсичные вещества, вызывая сладковатый запах изо рта.
Болезнь почек
Скопление креатинина и мочевины в крови приводит к аммиачному запаху.
Проблемы ЖКТ
Гастрит, язвы, дисбаланс микрофлоры и другие заболевания провоцируют гнилостный или кислый запах.
Сахарный диабет
Запах ацетона сигнализирует о проблемах с усвоением глюкозы и низком уровне инсулина.
Как определить причину по запаху
Рыбный: заболевания десен, травмы рта.
Сладковатый: патологии печени.
Аммиачный: проблемы с почками.
Гнилостный или кислый: заболевания ЖКТ.
Ацетоновый: сахарный диабет.
Профилактика неприятного запаха
Гигиена полости рта
Регулярная чистка зубов с использованием ветеринарных паст без токсичных компонентов.
Здоровое питание
Используйте корма премиум-класса, учитывая возраст и состояние питомца.
Своевременная дегельминтизация
Проводите профилактику каждые 3-4 месяца.
Диспансеризация
Ежегодно проверяйте здоровье животного старше 5 лет, сдавая анализы и посещая ветеринара.
Активный образ жизни
Контролируйте вес питомца и обеспечьте регулярные физические нагрузки.
Безопасность дома
Избегайте травм и отравлений, ограничивая доступ к опасным веществам.
Когда обращаться к ветеринару
Если запах изо рта сопровождается изменением поведения, снижением аппетита, рвотой, поносом или другими симптомами, обязательно посетите ветеринара.
Заключение
Запах изо рта у кошки — это не только эстетическая проблема, но и возможный сигнал о заболеваниях. Регулярный уход за питомцем, профилактика и своевременное лечение помогут сохранить его здоровье и качество жизни.
Уточнения
Пародонти́т — воспалительное заболевание тканей пародонта, характеризующееся прогрессирующим разрушением нормальной структуры альвеолярного отростка верхних челюстей или(и) альвеолярной части нижней челюсти.