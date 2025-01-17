Новый рацион без проблем: советы по смене корма

2:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Казалось бы, что сложного в смене корма? Однако резкая смена питания может стать причиной стресса, проблем с пищеварением и даже аллергии у вашего питомца. Разберёмся, как перевести животное на новый рацион с минимальным дискомфортом.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кошка ест

Когда стоит менять корм

Питомцам важна стабильность в питании, но иногда смена рациона необходима:

Возрастные изменения: котята и щенки нуждаются в калорийных и насыщенных витаминами кормах. Взрослым животным подходят менее калорийные рационы, а пожилым — с добавками для поддержания здоровья.

котята и щенки нуждаются в калорийных и насыщенных витаминами кормах. Взрослым животным подходят менее калорийные рационы, а пожилым — с добавками для поддержания здоровья. Проблемы со здоровьем: чувствительное пищеварение, заболевания печени или почек требуют специализированного корма.

чувствительное пищеварение, заболевания печени или почек требуют специализированного корма. Аллергии: непереносимость ингредиентов прежнего корма проявляется зудом, покраснением кожи или нарушениями работы ЖКТ.

непереносимость ингредиентов прежнего корма проявляется зудом, покраснением кожи или нарушениями работы ЖКТ. Смена качества корма: если вы хотите перейти с корма эконом-класса на супер-премиум или холистик, это улучшит здоровье питомца.

Как правильно менять корм

Постепенность: идеальный переход занимает 10-14 дней. Каждый день заменяйте 10% старого корма на новый.

идеальный переход занимает 10-14 дней. Каждый день заменяйте 10% старого корма на новый. Мониторинг состояния: обращайте внимание на аппетит, поведение и качество стула. При негативных реакциях снизьте долю нового корма и проконсультируйтесь с ветеринаром.

обращайте внимание на аппетит, поведение и качество стула. При негативных реакциях снизьте долю нового корма и проконсультируйтесь с ветеринаром. Оценка результата: чтобы понять, подходит ли корм, потребуется 1-2 месяца.

Чего нельзя делать при смене корма

Резкий переход. Это может вызвать рвоту, диарею и отказ от нового рациона.

Смешивание с натуральной пищей. Это нарушает баланс питательных веществ.

Особенности перехода у щенков и котят

Сначала кормите привычным кормом, чтобы избежать дополнительного стресса.

Переводите на новый рацион, когда малыш адаптируется к новому дому.

Если питомец отказывается от сухого корма, размочите его водой.

Рекомендации ветеринаров

Меняйте корм только при необходимости и следите за следующими признаками:

Потускневшая шерсть, зуд, выпадение волос.

Изменение аппетита или стула.

Вялость или снижение активности.

Заключение

Смена корма — это процесс, требующий терпения и внимания к состоянию питомца. Следуя простым рекомендациям, вы обеспечите комфортный переход и улучшите качество жизни вашего любимца.

Уточнения

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος - другой, иной, чужой + ἔργον - действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

