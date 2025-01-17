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Новый рацион без проблем: советы по смене корма

2:35
Зоосфера

Казалось бы, что сложного в смене корма? Однако резкая смена питания может стать причиной стресса, проблем с пищеварением и даже аллергии у вашего питомца. Разберёмся, как перевести животное на новый рацион с минимальным дискомфортом.

Кошка ест
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка ест

Когда стоит менять корм

Питомцам важна стабильность в питании, но иногда смена рациона необходима:

  • Возрастные изменения: котята и щенки нуждаются в калорийных и насыщенных витаминами кормах. Взрослым животным подходят менее калорийные рационы, а пожилым — с добавками для поддержания здоровья.
  • Проблемы со здоровьем: чувствительное пищеварение, заболевания печени или почек требуют специализированного корма.
  • Аллергии: непереносимость ингредиентов прежнего корма проявляется зудом, покраснением кожи или нарушениями работы ЖКТ.
  • Смена качества корма: если вы хотите перейти с корма эконом-класса на супер-премиум или холистик, это улучшит здоровье питомца.

Как правильно менять корм

  • Постепенность: идеальный переход занимает 10-14 дней. Каждый день заменяйте 10% старого корма на новый.
  • Мониторинг состояния: обращайте внимание на аппетит, поведение и качество стула. При негативных реакциях снизьте долю нового корма и проконсультируйтесь с ветеринаром.
  • Оценка результата: чтобы понять, подходит ли корм, потребуется 1-2 месяца.

Чего нельзя делать при смене корма

  • Резкий переход. Это может вызвать рвоту, диарею и отказ от нового рациона.
  • Смешивание с натуральной пищей. Это нарушает баланс питательных веществ.

Особенности перехода у щенков и котят

  • Сначала кормите привычным кормом, чтобы избежать дополнительного стресса.
  • Переводите на новый рацион, когда малыш адаптируется к новому дому.
  • Если питомец отказывается от сухого корма, размочите его водой.

Рекомендации ветеринаров

Меняйте корм только при необходимости и следите за следующими признаками:

  • Потускневшая шерсть, зуд, выпадение волос.
  • Изменение аппетита или стула.
  • Вялость или снижение активности.

Заключение

Смена корма — это процесс, требующий терпения и внимания к состоянию питомца. Следуя простым рекомендациям, вы обеспечите комфортный переход и улучшите качество жизни вашего любимца.

Уточнения

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος - другой, иной, чужой + ἔργον - действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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