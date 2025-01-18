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Российские звёзды, которые спасли бездомных животных

2:41
Зоосфера

Российские звёзды, подарившие семью бездомным животным

Все чаще известные люди показывают, что истинное благородство — это помощь тем, кто в ней нуждается. В том числе — бездомным животным. Многие звёзды России стали спасителями для своих пушистых друзей.

Спящий щенок
Фото: freepik.com by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спящий щенок

Константин Хабенский
Известный актёр и филантроп Константин Хабенский забрал из приюта собаку по имени Фрося. Животное было в тяжёлом состоянии, но благодаря заботе хозяина, пёс начал социализироваться. Константин даже берёт Фросю с собой в поездки, доказывая, что любовь и внимание могут творить чудеса.

Сергей Лазарев
Певец подарил дом сразу двум собакам из приюта. Первой стала Дейзи, которая сопровождала артиста в туре по США и вдохновила его на создание собачьих лакомств. Позже Лазарев приютил и Луну — собаку, найденную волонтёрами в заброшенном доме. "Животные из приюта невероятно благодарные и ласковые,” — делится Сергей.

Дмитрий Билан
Певец активно помогает бездомным котам. Зимой 2021 года он приютил кота Соломона, найденного на морозе. Летом Дмитрий спас ещё одного больного котёнка. Теперь, по его словам, он стал настоящим "кошатником” и с удовольствием делится историями о своих питомцах в социальных сетях.

Влад Лисовец
Стилист спас двух котов из тяжёлых ситуаций. Бандита, кота с разноцветными глазами, Влад подобрал с помойки. Хотя одного из питомцев не стало, Лисовец не жалеет о своём решении и призывает всех брать животных с улицы или из приютов.

Ольга Орлова
Ведущая и экс-солистка группы "Блестящие" забрала из приюта сразу трёх собак: шарпея Бруно, которого спасли от усыпления, Асю, взятую у друзей, и Дину, привезённую из Иркутска. Ольга активно участвует в обсуждении законодательных инициатив по защите бездомных животных.

Данила Козловский
Во время отдыха в Грузии актёр подобрал бездомную собаку, которую назвал Грушей. Хотя сначала он хотел пристроить её в добрые руки, позже решил оставить питомца у себя, поняв, что именно спасённое животное может стать настоящим другом.

Заключение

Эти истории — напоминание о том, что спасение животных не только меняет их судьбы, но и наполняет жизнь людей смыслом. Звёзды своим примером показывают: доброе дело может сделать каждый.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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