Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти повседневные предметы на вашей кухне могут быть смертельно опасны
Как продлить цветение роз: секреты заботливого ухода раскрыты
3000 рублей за отсутствие знака: кого коснётся новый штраф
Зимняя обувь, которая будет защищать и радовать в любую погоду
Почему необходимо тренировать трапециевидную мышцу?
Живая рыба дома: как её правильно хранить
Готовые завтраки каждый день: скрытая опасность для организма
Байден снова запутался в словах, описывая диалог с Путиным: о чём он говорил?
Минимализм и функциональность: дизайн санузла без лишних деталей

Что выбрать: лапароскопическую или полостную операцию для стерилизации кошки

2:49
Зоосфера

Стерилизация кошки — это важный шаг, который позволяет избежать нежелательного потомства и снизить риск ряда заболеваний. Часто под этим термином понимают кастрацию — удаление матки и яичников, что избавляет кошку от течек и связанных с ними проблем. Но какой метод выбрать: лапароскопию или полостную операцию?

Булликэт
Фото: YouTube канал Сергей Милушкин by Скриншот видео YouTube канала Сергей Милушкин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Булликэт

Лапароскопическая стерилизация

Лапароскопия — это современный и малоинвазивный метод, требующий специального оборудования и навыков хирурга.

Как проходит операция

  • Под общей анестезией делают 2-3 небольших надреза.
  • Через них вводят камеру и инструменты. Хирург контролирует ход операции на экране.
  • После удаления органов накладывают внутрикожные швы или используют хирургический клей.

Восстановление

  • Кошка быстро приходит в норму благодаря минимальным повреждениям тканей. Швы не требуют обработки, достаточно защитной попоны.

Плюсы

  • Меньше разрезов, меньше травм.
  • Быстрое восстановление
  • Высокая стерильность.

Минусы

  • Требуется дорогое оборудование.
  • Высокая стоимость.
  • Необходимы специальные навыки хирурга.

Полостная операция

Этот метод считается классическим и доступен в любой ветеринарной клинике.

Как проходит операция

  • Делается разрез по белой линии живота или сбоку.
  • Органы удаляют вручную через разрез.
  • После накладываются швы, обрабатываются антибиотиками.

Восстановление

  • Рана заживает в течение 10-14 дней. Кошке требуется защита швов и их регулярная обработка.

Плюсы

  • Доступность: операция выполняется любым хирургом.
  • Более низкая стоимость.
  • Подходит при патологиях матки.

Минусы

  • Большой разрез, длительное заживление.
  • Риск образования рубцов.
  • Длительное восстановление.

Какой метод выбрать

Выбор зависит от возраста, состояния здоровья кошки, а также финансовых возможностей владельца. Лапароскопия предпочтительна, если важны быстрое восстановление и минимальные травмы. Полостная операция подходит при наличии патологий или ограниченном бюджете.

Как подготовить кошку к операции

  • Сдайте анализы крови, сделайте УЗИ или рентген по показаниям.
  • Убедитесь, что кошка вакцинирована и обработана от паразитов.
  • За 12 часов до операции прекратите кормление, за 1-2 часа — доступ к воде.

Правильная подготовка и соблюдение рекомендаций помогут избежать осложнений и обеспечить быстрое восстановление вашей питомице.

Уточнения

Стерилизация — лишение способности к деторождению с сохранением органов, в отличие от кастрации, когда органы, участвующие в размножении, удаляются.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Этот вид мяса обходит курицу и индейку по всем параметрам
Еда и рецепты
Этот вид мяса обходит курицу и индейку по всем параметрам Аудио 
На студию Дисней подали в суд на миллиарды долларов из-за мультфильма Моана
Шоу-бизнес
На студию Дисней подали в суд на миллиарды долларов из-за мультфильма Моана Аудио 
Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы
Наука и техника
Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы Аудио 
Популярное
Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки

В Амазонке обнаружен новый вид гигантской анаконды. Шокирующее открытие.

Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки
Зачем сыпать соль в унитаз? Этот лайфхак вам очень поможет
Зачем сыпать соль в унитаз? Этот лайфхак вам очень поможет
Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса
Эти сорта томатов обеспечат урожай даже при минимальном уходе
Сводка с фронта: Путин ожидает на параде Победы таинственного "большого гостя" из США, Франция тайно провела учения Дмитрий Плотников Во Вьетнаме обнаружен морской деликатес с головой Дарта Вейдера из Звёздных войн Игорь Буккер Русины — секретное оружие России, пока не задействованное Любовь Степушова
Какой водой нельзя заваривать кофе: ошибки, которые портят вкус
Владимир Пресняков показал фото с отдыха с женой и детьми
Именно такая температура должна быть в вашем доме зимой
Именно такая температура должна быть в вашем доме зимой
Последние материалы
Эти повседневные предметы на вашей кухне могут быть смертельно опасны
Как продлить цветение роз: секреты заботливого ухода раскрыты
3000 рублей за отсутствие знака: кого коснётся новый штраф
Зимняя обувь, которая будет защищать и радовать в любую погоду
Почему необходимо тренировать трапециевидную мышцу?
Что выбрать: лапароскопическую или полостную операцию для стерилизации кошки
Живая рыба дома: как её правильно хранить
Готовые завтраки каждый день: скрытая опасность для организма
Байден снова запутался в словах, описывая диалог с Путиным: о чём он говорил?
Минимализм и функциональность: дизайн санузла без лишних деталей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.