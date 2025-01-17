Что выбрать: лапароскопическую или полостную операцию для стерилизации кошки

2:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Стерилизация кошки — это важный шаг, который позволяет избежать нежелательного потомства и снизить риск ряда заболеваний. Часто под этим термином понимают кастрацию — удаление матки и яичников, что избавляет кошку от течек и связанных с ними проблем. Но какой метод выбрать: лапароскопию или полостную операцию?

Фото: YouTube канал Сергей Милушкин by Скриншот видео YouTube канала Сергей Милушкин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Булликэт

Лапароскопическая стерилизация

Лапароскопия — это современный и малоинвазивный метод, требующий специального оборудования и навыков хирурга.

Как проходит операция

Под общей анестезией делают 2-3 небольших надреза.

Через них вводят камеру и инструменты. Хирург контролирует ход операции на экране.

После удаления органов накладывают внутрикожные швы или используют хирургический клей.

Восстановление

Кошка быстро приходит в норму благодаря минимальным повреждениям тканей. Швы не требуют обработки, достаточно защитной попоны.

Плюсы

Меньше разрезов, меньше травм.

Быстрое восстановление

Высокая стерильность.

Минусы

Требуется дорогое оборудование.

Высокая стоимость.

Необходимы специальные навыки хирурга.

Полостная операция

Этот метод считается классическим и доступен в любой ветеринарной клинике.

Как проходит операция

Делается разрез по белой линии живота или сбоку.

Органы удаляют вручную через разрез.

После накладываются швы, обрабатываются антибиотиками.

Восстановление

Рана заживает в течение 10-14 дней. Кошке требуется защита швов и их регулярная обработка.

Плюсы

Доступность: операция выполняется любым хирургом.

Более низкая стоимость.

Подходит при патологиях матки.

Минусы

Большой разрез, длительное заживление.

Риск образования рубцов.

Длительное восстановление.

Какой метод выбрать

Выбор зависит от возраста, состояния здоровья кошки, а также финансовых возможностей владельца. Лапароскопия предпочтительна, если важны быстрое восстановление и минимальные травмы. Полостная операция подходит при наличии патологий или ограниченном бюджете.

Как подготовить кошку к операции

Сдайте анализы крови, сделайте УЗИ или рентген по показаниям.

Убедитесь, что кошка вакцинирована и обработана от паразитов.

За 12 часов до операции прекратите кормление, за 1-2 часа — доступ к воде.

Правильная подготовка и соблюдение рекомендаций помогут избежать осложнений и обеспечить быстрое восстановление вашей питомице.

Уточнения

Стерилизация — лишение способности к деторождению с сохранением органов, в отличие от кастрации, когда органы, участвующие в размножении, удаляются.

