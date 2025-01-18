Мифы об агрессии собак: что важно знать

2:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Что влияет на агрессивность собак: результаты исследования

Агрессивность собаки зависит от множества факторов, включая пол, вес, окружение и даже пол её владельца. Бразильские учёные провели исследование, чтобы изучить эти влияния.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:What_are_you_looking_at%3F_(3440008769).jpg by Ludovic Bertron Собака

Как проводилось исследование

665 владельцев собак заполнили анкеты, где рассказали о себе, питомцах и ситуациях, когда их собаки вели себя агрессивно. Вот ключевые выводы:

Собаки женщин менее агрессивны. Псы, чьими владельцами являются женщины, на 73% реже проявляют агрессию к незнакомцам.

Псы, чьими владельцами являются женщины, на 73% реже проявляют агрессию к незнакомцам. Брахицефальные собаки агрессивнее к хозяевам. У питомцев с короткой мордой (например, мопсы или бульдоги) вероятность агрессии к хозяину на 79% выше, чем у собак с нормальной мордой.

У питомцев с короткой мордой (например, мопсы или бульдоги) вероятность агрессии к хозяину на 79% выше, чем у собак с нормальной мордой. Самки ведут себя спокойнее. Риск агрессивного поведения к хозяину у самок на 40% ниже, чем у самцов.

Риск агрессивного поведения к хозяину у самок на 40% ниже, чем у самцов. Вес собаки играет роль. С увеличением веса собаки риск агрессии к хозяину уменьшается на 3% за каждый лишний килограмм.

С увеличением веса собаки риск агрессии к хозяину уменьшается на 3% за каждый лишний килограмм. Частые прогулки снижают агрессивность. Питомцы, которые регулярно бывают на улице, менее склонны к агрессивному поведению.

Что это значит

Учёные подчёркивают, что эти данные не доказывают причинно-следственную связь. Например, собаку могут реже выгуливать из-за её агрессивного поведения, но при этом редкие прогулки могут усиливать агрессию.

Ранее считалось, что агрессивность определяется только породой. Теперь эксперты уверены: пол, возраст, гормоны и образ жизни собаки играют не меньшую роль в её поведении.

Заключение

Агрессивность собаки — это сложное взаимодействие множества факторов, а не только породных характеристик. Правильное воспитание, уход и внимание владельца способны существенно повлиять на поведение питомца.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



