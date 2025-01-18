Мифы об агрессии собак: что важно знать

Агрессивность собаки зависит от множества факторов, включая пол, вес, окружение и даже пол её владельца. Бразильские учёные провели исследование, чтобы изучить эти влияния.
665 владельцев собак заполнили анкеты, где рассказали о себе, питомцах и ситуациях, когда их собаки вели себя агрессивно. Вот ключевые выводы:
Учёные подчёркивают, что эти данные не доказывают причинно-следственную связь. Например, собаку могут реже выгуливать из-за её агрессивного поведения, но при этом редкие прогулки могут усиливать агрессию.
Ранее считалось, что агрессивность определяется только породой. Теперь эксперты уверены: пол, возраст, гормоны и образ жизни собаки играют не меньшую роль в её поведении.
Агрессивность собаки — это сложное взаимодействие множества факторов, а не только породных характеристик. Правильное воспитание, уход и внимание владельца способны существенно повлиять на поведение питомца.
Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.