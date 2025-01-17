Животный страх: звери тоже могут страдать от тревожных состояний

Современные научные исследования подтверждают, что животные, как и люди, способны испытывать страх и тревогу. Большинство млекопитающих и, возможно, некоторые птицы могут иметь проблемы на уровне базовых эмоций, но нет убедительных доказательств наличия у них сложных психических расстройств, как у человека. Хотя порой их поведение напоминает тревожные или навязчивые состояния, которые могут возникать у людей с расстроенной психикой, пишет 56orb.ru.

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Ветеринары и исследователи предполагают, что животные могут страдать от тревожности или обсессивно-компульсивного поведения, но в меньшей степени, чем люди. Диагностика в данном случае основывается на поведении, так как животные не способны описать свои переживания.

Доцент Пенсильванского университета и ветеринар Карло Сиракуза уверен, что животные тем не менее могут страдать психическими расстройствами.

В мозге человека и животных есть области, отвечающие за эмоции, хотя мозг животных устроен проще. Например, собаки и кошки могут проявлять агрессию или навязчивое поведение из-за стресса или страха. Однако есть расстройства, которые встречаются только у людей, например, шизофрения, возможно, из-за изменений в ДНК в процессе эволюции. У животных нет развитой префронтальной коры мозга, поэтому они не могут испытывать сложные эмоции по поводу абстрактных понятий, с которыми у людей связана клиническая депрессия. Вопросы самосознания, и другие философские проблемы, способные угнетать человека, им недоступны.

Признаки беспокойства у животных

У животных могут проявляться психические расстройства, вызванные окружающей средой. У собак и кошек могут наблюдаться беспокойство, дрожь, линька или срыгивание пищи. Приматы в неволе могут наносить себе увечья. Животные могут проявлять агрессию из-за разлуки с хозяином, разрушая мебель или нападая на других. У них могут быть травмы, включая посттравматическое стрессовое расстройство, как у 10% военных собак.

Часто психические расстройства остаются незамеченными, пока не начинают влиять на жизнь владельцев. Многие животные испытывают менее заметные формы тревоги, например, с нетерпением ждут возвращения хозяина, но это обычно не вызывает практических проблем и не становится предметом изучения.

Психические расстройства у животных могут проявляться драматично и они ведут себя неадекватно. Лорел Брайтман описывает случаи навязчивого и саморазрушительного поведения, связанного с тревогой у шимпанзе и горилл, которые поедали свои экскременты, а бонобо Брайан грыз ногти и наносил себе травмы.

Интересен случай со слоном по кличке Тип, который в 1880-х годах нападал на смотрителя зоопарка, реагируя на жестокое обращение. Общество расценило это как месть, но Брайтман считает, что это была реакция на травму. Тип был казнён, а его останки хранятся в музее.

"Слон, которого считали безумным, не был буйным, а проявлял агрессию к тем, кто пытался его контролировать. Его агрессивность усилилась из-за наказания за проявления тревоги", — пишет Брайтман.

Карло Сиракуза сравнивает это с поведением домашних животных, которых наказывают за проявление тревоги, что только усугубляет проблему.

Эмоции животных — это серьёзно

Восприятие психических расстройств у животных изменилось: домашние любимцы всё чаще воспринимаются как полноправные члены семьи, что способствует заботе об их эмоциональном благополучии. В прошлом очеловечивание животных не приветствовалось, но современные методы исследования обнаружили сходство между психикой животных и человека. Поэтому животным тоже стали назначать фармацевтические препараты для лечения тревожности, хотя их чрезмерное назначение тоже нежелательно.

Сиракуза подчёркивает важность предотвращения стресса и внимания к ранним признакам тревожности у питомцев. Он предостерегает от заблуждений, таких как интерпретация виляния хвостом как признака счастья, и призывает обращать внимание на выражение морды животного для понимания его состояния.

"В своих лекциях я часто повторяю студентам: чтобы распознать насилие, нужно смотреть не на заднюю часть тела, а на лицо. Это же касается и собак", — говорит Сиракуза.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



