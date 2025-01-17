Выбирать корм по цене — самый глупый способ: ветеринар рассказал, чем кормить собаку

0:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Сегодня собаки — это не просто домашние животные, они становятся настоящими членами семьи. Каждый хозяин хочет, чтобы его питомец прожил как можно дольше. Для этого важно выбрать правильный рацион. Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал URA. RU, как разобраться в кормах для собак.

Фото: freepik.com by Ermolaev Alexandr, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Щенок шарпея с куском мяса

Сухой и влажный корм: в чём разница?

В зоомагазинах можно найти множество разных кормов для собак, которые делятся на две категории: сухие и влажные. Для производства сухого корма используется специальное оборудование, похожее на промышленную мясорубку. Смесь из мяса, злаков, овощей, животных жиров, витаминов и минералов нагревают до температуры 90-150 градусов, а затем пропускают через отверстия под высоким давлением. Получившиеся "колбаски" нарезают, формируют и сушат, образуя гранулы.

Влажный корм также измельчают и перемешивают, а затем готовят, добавляя соус и желе. В некоторых кормах может быть до 80% влаги. Это больше вода, чем еда.

Преимущества сухого корма

Сухой корм удобнее и проще в использовании. Гранулы не требуют особых условий хранения и их можно оставить где угодно. Кормить собаку тоже проще: нужно всего лишь насыпать нужное количество еды в миску. Многие хозяева даже оставляют корм на весь день, а собака сама решает, когда поесть.

По словам ветеринара, сухие корма всегда лучше по качеству, более питательны и полезны. В них меньше влаги, но больше витаминов и минералов. Не все микроэлементы могут быть стабильными во влажной среде. Ещё одно преимущество сухого корма — необходимость жевать его. Это очищает зубы собаки от налёта.

Недостатки сухого корма для собак

Одним из минусов сухого корма является недостаток вкусовых добавок, привлекающих питомцев. Здоровое питание должно быть простым и неаппетитным, объясняет ветеринарный врач. Но некоторые привередливые питомцы могут отказываться от сухого корма из-за отсутствия вкуса. Породам с необычной формой морды может быть трудно есть сухой корм, а с возрастом могут возникнуть проблемы с зубами.

Преимущества влажного корма

Влажный корм вызывает интерес благодаря вкусовым добавкам, аромат которых напоминает животным мясо. Главное — не давать слишком много. Во влажном корме больше жидкости, что помогает утолить жажду и быстрее насытиться. Это особенно важно для собак на диете.

Недостатки влажного корма

В отличие от сухого, срок годности влажного корма после вскрытия ограничен и составляет всего несколько дней, что может быть расточительно. Влажный корм не способствует заботе о зубах и дёснах питомца и может привести к проблемам с полостью рта.

Можно ли смешивать сухой и влажный корм?

Ветеринар подтвердил безопасность смешивания сухого и влажного корма без проблем для здоровья питомца, соблюдая пропорции и используя корма одного производителя и одной диеты.

"Надо сказать, что смешивать сухой и влажный корм одного производителя можно. Но приоритет всегда остается за сухим кормом — то есть давать собаке 80% сухого и 20% влажного корма", — подчеркнул ветврач.

Сухой корм обеспечит насыщение, чистку зубов и все необходимые микроэлементы, а влажный станет отличным дополнением к рациону и своего рода лакомством для питомца.

Как подобрать рацион для собаки

Определившись с тем, какой тип корма выбрать — сухой или влажный, необходимо разобраться в ассортименте, представленном в магазинах. Разнообразие брендов может вызвать растерянность.

Ветеринарный врач Михаил Шеляков советует не делить корма на хорошие и плохие. По его мнению, важно понимать, что существуют подходящие и неподходящие корма. Выбор зависит от породы собаки, состояния её здоровья и возраста. Эксперт также отмечает, что не всегда дорогой корм лучше дешёвого. Классификация кормов может быть довольно странной. Существуют корма премиум-класса и эконом-класса, но качество корма зависит не от его стоимости, а от количества белка и других компонентов. Есть примеры, когда собак кормят дешёвым кормом, и они живут долго и счастливо.

"Наверное, ориентироваться на цену — это самый глупый способ при выборе кормления. ", — подчеркнул ветврач.

Поэтому Михаил Шеляков рекомендует проконсультироваться с ветеринарным врачом перед выбором рациона для питомца.

Можно ли кормить собаку домашней едой?

Из-за роста цен на корма многие владельцы собак переходят на натуральное кормление. Михаил Шеляков отмечает, что тренд на домашнюю еду для питомцев становится всё более популярным. Действительно, натуральное кормление может быть дешевле, но это не так просто, как кажется.

Ветеринарный врач предупреждает, что перед тем, как перейти на натуральное кормление, необходимо оценить свои силы. Ведь это не просто дать собаке кусок мяса. Необходимо также обеспечить её другими компонентами, такими как яйца, творог и не менее 20% каши.

Михаил Шеляков отмечает, что это требует больших усилий. Приготовление еды для собаки должно быть таким же тщательным, как и приготовление еды для себя или ребёнка. Если у вас два питомца, то нужно готовить им разные блюда. При том, что люди часто не успевают готовить правильную еду для себя, это может быть обременительно.

Можно ли совмещать натуральное кормление и покупной корм?

Натуральное кормление и покупной корм смешивать нельзя ни в коем случае. Это может привести к дисбалансу по белкам, жирам и углеводам и навредить здоровью собаки.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



