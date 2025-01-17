Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет одуванчика: как обычный сорняк помогает на участке
Какие ошибки в поливе могут погубить денежное дерево? Об этом знают далеко не все
В Татарстане ввели туристический сбор
Обнаружены древние галактики-призраки
Тревожные сигналы старости у домашних животных
Хлеб и похудение: как заморозка превращает углеводы в клетчатку
Предожирение: первый шаг к ожирению или шанс на спасение
Кофе и здоровье: чем рискуют любители напитка
Как приучить котенка к лотку: пошаговая инструкция

Почему собаки воют: основные причины и способы решения проблемы

3:35
Зоосфера » Собаки

Вой — это не просто звуковой сигнал, а способ коммуникации, встроенный в природу собак. Причины такого поведения разнообразны: от генетической предрасположенности до стрессовых ситуаций. Разберём основные факторы, которые могут вызывать вой, и способы борьбы с этим.

Лабрадор
Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лабрадор

Основные причины воя у собак

Генетика

Некоторые породы собак, такие как хаски или маламуты, склонны к вою из-за своих исторических особенностей. В дикой природе этот звук помогал общению на больших расстояниях.

Территориальный инстинкт

Часто ночью, когда утихает общий шум, собака становится более восприимчивой к окружающим звукам — лаю других собак, голосам людей или шуму машин. Это может провоцировать территориальный инстинкт и вызывать вой.

Стресс и одиночество

Смена обстановки, появление новых питомцев или шумные события в доме могут быть источником стресса для собаки. Оставшись одна, она может начать выть, особенно если привыкла к постоянному присутствию людей.

Боль и плохое самочувствие

Острая или хроническая боль может быть причиной воя. Часто такие состояния сопровождаются дополнительными симптомами: вялостью, потерей аппетита или травмами. В таких случаях необходима консультация ветеринара.

Возрастные изменения

С возрастом у собак могут развиваться когнитивные нарушения, приводящие к дезориентации или тревожности. Ночные вои особенно характерны для пожилых животных.

Фобии и страхи

Громкие звуки, внезапное появление незнакомцев или другие пугающие ситуации также могут вызывать вой.

Как отучить собаку выть

1. Исключите медицинские причины

Обратитесь к ветеринару, чтобы исключить заболевания, травмы или другие физические причины.

2. Снизьте уровень стресса

Постепенно знакомьте собаку с пугающими ситуациями.
Уделяйте внимание социализации — это поможет питомцу чувствовать себя увереннее.
Организуйте тихое место для отдыха, где собака будет чувствовать себя в безопасности.

3. Обеспечьте физическую и умственную активность

Игрушки-головоломки, прогулки и игры помогут избежать скуки и эмоционального напряжения.

4. Правильное поведение хозяина

Не реагируйте на вой — так вы не подкрепите нежелательное поведение.
Хвалите собаку за спокойствие.
Учите команды вроде "Тише!" и "Молчать!" с помощью поощрений.

5. Создайте комфортные условия

Уменьшите внешний шум: используйте звукоизоляцию или включайте белый шум.
В стрессовых ситуациях попробуйте феромонные диффузоры или натуральные успокаивающие средства по рекомендации ветеринара.

6. Обратитесь к специалисту

Если не удаётся самостоятельно скорректировать поведение собаки, поможет кинолог или специалист по поведению животных.

Что делать, если вой появился внезапно

  1. Проверьте обстановку: не произошло ли изменений, которые могли испугать или взволновать собаку.
  2. Осмотрите животное на наличие травм или других признаков дискомфорта.
  3. Увеличьте количество внимания, прогулок и активностей.
  4. Обеспечьте собаке укромное место, где она сможет расслабиться.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Лёгкий способ укрепить кости: в этом напитке в 22 раза больше кальция, чем у молока
Правда ТВ
Лёгкий способ укрепить кости: в этом напитке в 22 раза больше кальция, чем у молока Аудио 
Ошибка археологов: древние кости из Усикавы принадлежат не человеку
Наука и техника
Ошибка археологов: древние кости из Усикавы принадлежат не человеку Аудио 
Зачем сыпать соль в унитаз? Этот лайфхак вам очень поможет
Недвижимость
Зачем сыпать соль в унитаз? Этот лайфхак вам очень поможет Аудио 
Популярное
Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки

В Амазонке обнаружен новый вид гигантской анаконды. Шокирующее открытие.

Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки
Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса
Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса
Эти сорта томатов обеспечат урожай даже при минимальном уходе
Владимир Пресняков показал фото с отдыха с женой и детьми
История создания ракеты Калибр: от концепции до современного оружия Дмитрий Плотников Во Вьетнаме обнаружен морской деликатес с головой Дарта Вейдера из Звёздных войн Игорь Буккер Русины — секретное оружие России, пока не задействованное Любовь Степушова
Зачем сыпать соль в унитаз? Этот лайфхак вам очень поможет
Какой водой нельзя заваривать кофе: ошибки, которые портят вкус
Именно такая температура должна быть в вашем доме зимой
Именно такая температура должна быть в вашем доме зимой
Последние материалы
Секрет одуванчика: как обычный сорняк помогает на участке
Какие ошибки в поливе могут погубить денежное дерево? Об этом знают далеко не все
В Татарстане ввели туристический сбор
Обнаружены древние галактики-призраки
Тревожные сигналы старости у домашних животных
Хлеб и похудение: как заморозка превращает углеводы в клетчатку
Предожирение: первый шаг к ожирению или шанс на спасение
Кофе и здоровье: чем рискуют любители напитка
Как приучить котенка к лотку: пошаговая инструкция
ФАС поддержала установку бесплатных краников для воды в аэропортах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.