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Плюсы и минусы миниатюрного друга: всё о чихуахуа

2:37
Зоосфера » Собаки

Чихуахуа — одна из самых популярных пород собак в мире. Маленькие, обаятельные и непритязательные в уходе, они давно завоевали сердца городских жителей и пожилых людей. Но за очаровательной внешностью скрываются как преимущества, так и определённые сложности. Давайте разберём их подробнее, чтобы понять, подходит ли эта порода именно вам.

Чихуахуа
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Чихуахуа

Преимущества чихуахуа

  • Компактный размер. Благодаря миниатюрности, чихуахуа легко брать с собой куда угодно — в кафе, путешествия или просто на прогулку. Они не требуют много места дома и едят совсем немного.
  • Минимальные требования к выгулу. Этим собакам не нужны долгие и утомительные прогулки. Зимой они и вовсе могут обходиться пелёнкой, что особенно удобно в холодные дни.
  • Долголетие. Чихуахуа отличаются крепким здоровьем и могут радовать своих владельцев до 18 лет.
  • Высокий интеллект. Порода отлично поддаётся дрессировке. Чихуахуа можно обучить не только базовым командам, но и таким видам активности, как аджилити, фристайл или фрисби.
  • Лёгкость ухода. Эти собаки линяют только сезонно и не требуют частого расчёсывания или стрижки.
  • Преданность. Чихуахуа — верные друзья, готовые разделить как активные прогулки, так и спокойные вечера дома.

Недостатки чихуахуа

  • Хрупкость. Эти собачки подвержены травмам — даже падение с дивана может привести к вывихам или переломам.
  • Сложности в воспитании. Несмотря на небольшой размер, чихуахуа могут проявлять упрямство и агрессию, если их не социализировать и не дрессировать с раннего возраста.
  • Чувствительность к холоду. В холодное время года чихуахуа нуждаются в одежде — тёплом комбинезоне, попоне или свитере.
  • Плохая переносимость одиночества. Длительное отсутствие хозяина приводит к стрессу у собаки: она может скулить, лаять и даже демонстративно обижаться.

Хотя у чихуахуа есть свои недостатки, их легко компенсировать правильным подходом к выбору щенка, воспитанием и уходом. Преимущества этой породы явно перевешивают минусы, а удовольствие от общения с милым и преданным питомцем окупает все усилия. Если вы готовы к ответственному содержанию, чихуахуа станет вашим верным другом на долгие годы.

Уточнения

Чихуа́хуа (исп. Chihuahua [tʃiˈwawa]) — собака-компаньон.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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