Плюсы и минусы миниатюрного друга: всё о чихуахуа

2:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Чихуахуа — одна из самых популярных пород собак в мире. Маленькие, обаятельные и непритязательные в уходе, они давно завоевали сердца городских жителей и пожилых людей. Но за очаровательной внешностью скрываются как преимущества, так и определённые сложности. Давайте разберём их подробнее, чтобы понять, подходит ли эта порода именно вам.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Чихуахуа

Преимущества чихуахуа

Компактный размер. Благодаря миниатюрности, чихуахуа легко брать с собой куда угодно — в кафе, путешествия или просто на прогулку. Они не требуют много места дома и едят совсем немного.

Благодаря миниатюрности, чихуахуа легко брать с собой куда угодно — в кафе, путешествия или просто на прогулку. Они не требуют много места дома и едят совсем немного. Минимальные требования к выгулу. Этим собакам не нужны долгие и утомительные прогулки. Зимой они и вовсе могут обходиться пелёнкой, что особенно удобно в холодные дни.

Этим собакам не нужны долгие и утомительные прогулки. Зимой они и вовсе могут обходиться пелёнкой, что особенно удобно в холодные дни. Долголетие. Чихуахуа отличаются крепким здоровьем и могут радовать своих владельцев до 18 лет.

Чихуахуа отличаются крепким здоровьем и могут радовать своих владельцев до 18 лет. Высокий интеллект. Порода отлично поддаётся дрессировке. Чихуахуа можно обучить не только базовым командам, но и таким видам активности, как аджилити, фристайл или фрисби.

Порода отлично поддаётся дрессировке. Чихуахуа можно обучить не только базовым командам, но и таким видам активности, как аджилити, фристайл или фрисби. Лёгкость ухода. Эти собаки линяют только сезонно и не требуют частого расчёсывания или стрижки.

Эти собаки линяют только сезонно и не требуют частого расчёсывания или стрижки. Преданность. Чихуахуа — верные друзья, готовые разделить как активные прогулки, так и спокойные вечера дома.

Недостатки чихуахуа

Хрупкость. Эти собачки подвержены травмам — даже падение с дивана может привести к вывихам или переломам.

Эти собачки подвержены травмам — даже падение с дивана может привести к вывихам или переломам. Сложности в воспитании. Несмотря на небольшой размер, чихуахуа могут проявлять упрямство и агрессию, если их не социализировать и не дрессировать с раннего возраста.

Несмотря на небольшой размер, чихуахуа могут проявлять упрямство и агрессию, если их не социализировать и не дрессировать с раннего возраста. Чувствительность к холоду. В холодное время года чихуахуа нуждаются в одежде — тёплом комбинезоне, попоне или свитере.

В холодное время года чихуахуа нуждаются в одежде — тёплом комбинезоне, попоне или свитере. Плохая переносимость одиночества. Длительное отсутствие хозяина приводит к стрессу у собаки: она может скулить, лаять и даже демонстративно обижаться.

Хотя у чихуахуа есть свои недостатки, их легко компенсировать правильным подходом к выбору щенка, воспитанием и уходом. Преимущества этой породы явно перевешивают минусы, а удовольствие от общения с милым и преданным питомцем окупает все усилия. Если вы готовы к ответственному содержанию, чихуахуа станет вашим верным другом на долгие годы.

Уточнения

Чихуа́хуа (исп. Chihuahua [tʃiˈwawa]) — собака-компаньон.

