Могут ли любить кошки? Специалисты раскрыли неожиданный факт

На самом деле, кошки тоже умеют любить и привязываться к людям, а не только к дому, в котором они живут.
Однако в своей любви они не так проявляются, как собаки. Ученые считают, что кошки способны испытывать эмоции, схожие с эмоциями маленьких детей.
В отличие от собак, кошки по-разному проявляют свою привязанность и любовь к человеку. У них свои привычки.
Бодание головой и топанье лапами являются признаками того, что кошка показывает свою любовь. Если она делает это постоянно, вы для нее важны. Она также может принести свою любимую игрушку в знак заботы и любви.
Кроме того, чтобы пометить вас, он будет вылизывать ваши волосы, лицо или руки, иногда кусая.
Кошки формируют глубокие связи со своими людьми и могут формировать связи с одним или несколькими людьми в зависимости от их истории, характера и социализации. Многие кошки также предпочитают кого-то с более спокойным характером и более предсказуемыми движениями.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
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