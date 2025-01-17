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Могут ли любить кошки? Специалисты раскрыли неожиданный факт

1:08
Зоосфера

Могут ли кошки по-настоящему любить

На самом деле, кошки тоже умеют любить и привязываться к людям, а не только к дому, в котором они живут.

Эльф
Фото: Канал t.me/cosmospet by Скриншот канала t.me/cosmospet, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Эльф

Однако в своей любви они не так проявляются, как собаки. Ученые считают, что кошки способны испытывать эмоции, схожие с эмоциями маленьких детей. 
В отличие от собак, кошки по-разному проявляют свою привязанность и любовь к человеку. У них свои привычки.

Бодание головой и топанье лапами являются признаками того, что кошка показывает свою любовь. Если она делает это постоянно, вы для нее важны. Она также может принести свою любимую игрушку в знак заботы и любви.

Кроме того, чтобы пометить вас, он будет вылизывать ваши волосы, лицо или руки, иногда кусая.

Кошки формируют глубокие связи со своими людьми и могут формировать связи с одним или несколькими людьми в зависимости от их истории, характера и социализации. Многие кошки также предпочитают кого-то с более спокойным характером и более предсказуемыми движениями.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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