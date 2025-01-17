Как понять, что кошка заболела? Обратите внимание на эти признаки

1:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как определить, что ваша кошка плохо себя чувствует

Отсутствие желания играть может свидетельствовать о болезни или дискомфорте. Кроме того, ненормально, когда животное не хочет есть или не может сходить в туалет.

Фото: flickr.com by Hisashi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Кот

Вялость, малоподвижность или, наоборот, повышенная подвижность могут свидетельствовать о болях. В любом случае, если вы заметили какие-либо изменения в поведении вашей кошки, немедленно обратитесь к ветеринару.

Внезапное выпадение шерсти в большом объеме, появление залысин, покраснение кожи, шелушение, зуд, обильные выделения из глаз и носа. Все это признаки нездоровой кошки.

Также при осмотре носа вашей кошки следует обратить внимание на наличие выделений. Если они есть, то они должны быть прозрачными. Если выделения пенистые, густые, желтые, зеленые или даже черные, вам, несомненно, потребуется отвести животное к врачу для обследования. Более того, важно не затягивать с визитом к ветеринару, так как это может быть опасно для жизни вашего питомца.

Уточнения

Дома́шние живо́тные — животные, которые были одомашнены человеком разумным и которых он содержит, предоставляя им кров и пищу.

