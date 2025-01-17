Почему сон жизненно важен для собак

Сон – жизненно важная потребность для собак. Без достаточного отдыха их организм не может нормально функционировать. Исследования показывают, что лишение сна может быть фатальным: щенки, оставшиеся без сна, погибали всего через четыре дня.
Кинолог Диана Беляева объясняет, сколько времени собака должна спать, и на что владельцам стоит обратить внимание.
Если ваша собака проявляет импульсивность, легко возбуждается или с трудом концентрируется, возможно, она не высыпается. Недосып также может привести к раздражительности, снижению самоконтроля и забывчивости. Хроническое недосыпание усиливает реакции на раздражители, провоцируя агрессию, в том числе на других собак.
Во время сна организм животного восстанавливается: усваиваются дневные впечатления, нормализуется уровень кортизола. Поэтому важно, чтобы собака спала на комфортной поверхности, меняла позы и, при желании, находилась рядом с хозяином.
Возраст – ключевой фактор, определяющий, сколько часов в сутки должна спать собака:
Размер собаки также играет роль в количестве сна.
Если собака чувствует боль, болеет или испытывает стресс, она может больше спать. Заболевания, такие как артрит или проблемы с сердцем, увеличивают потребность в отдыхе. Важно следить за состоянием питомца: чрезмерный сон (более 20 часов) или, наоборот, бессонница могут быть признаками недуга, требующего вмешательства ветеринара.
Постоянная сонливость, апатия или, наоборот, повышенная активность и тревожность могут сигнализировать о скрытых заболеваниях. Не игнорируйте эти признаки, чтобы вовремя помочь вашему любимцу.
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