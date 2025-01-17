Почему сон жизненно важен для собак

2:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Сон – жизненно важная потребность для собак. Без достаточного отдыха их организм не может нормально функционировать. Исследования показывают, что лишение сна может быть фатальным: щенки, оставшиеся без сна, погибали всего через четыре дня.

Фото: commons.wikimedia. org by Eugene0126jp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Спящая собака

Кинолог Диана Беляева объясняет, сколько времени собака должна спать, и на что владельцам стоит обратить внимание.

Почему сон так важен

Если ваша собака проявляет импульсивность, легко возбуждается или с трудом концентрируется, возможно, она не высыпается. Недосып также может привести к раздражительности, снижению самоконтроля и забывчивости. Хроническое недосыпание усиливает реакции на раздражители, провоцируя агрессию, в том числе на других собак.

Во время сна организм животного восстанавливается: усваиваются дневные впечатления, нормализуется уровень кортизола. Поэтому важно, чтобы собака спала на комфортной поверхности, меняла позы и, при желании, находилась рядом с хозяином.

Возраст и потребность в сне

Возраст – ключевой фактор, определяющий, сколько часов в сутки должна спать собака:

Щенки до нескольких месяцев спят до 18–20 часов в сутки. Это связано с активным ростом и развитием.

до нескольких месяцев спят до 18–20 часов в сутки. Это связано с активным ростом и развитием. Взрослые собаки в среднем спят 12–14 часов, хотя порода и уровень активности могут вносить коррективы.

в среднем спят 12–14 часов, хотя порода и уровень активности могут вносить коррективы. Пожилые собаки (старше 7–10 лет) часто спят больше, от 16 до 18 часов, из-за замедления метаболизма и снижения активности.

Влияние размера породы

Размер собаки также играет роль в количестве сна.

Крупные породы (сенбернары, мастифы, доги) нуждаются в 16–18 часах отдыха из-за высокой нагрузки на организм.

(сенбернары, мастифы, доги) нуждаются в 16–18 часах отдыха из-за высокой нагрузки на организм. Маленькие собаки (чихуахуа, йоркширские терьеры) спят около 12 часов, но их потребности в отдыхе не менее важны.

Как здоровье и образ жизни влияют на сон

Если собака чувствует боль, болеет или испытывает стресс, она может больше спать. Заболевания, такие как артрит или проблемы с сердцем, увеличивают потребность в отдыхе. Важно следить за состоянием питомца: чрезмерный сон (более 20 часов) или, наоборот, бессонница могут быть признаками недуга, требующего вмешательства ветеринара.

Признаки проблем со сном

Постоянная сонливость, апатия или, наоборот, повышенная активность и тревожность могут сигнализировать о скрытых заболеваниях. Не игнорируйте эти признаки, чтобы вовремя помочь вашему любимцу.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



