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Тревожные сигналы старости у домашних животных

2:14
Зоосфера

Как понять, что ваша кошка стареет: основные признаки

С возрастом привычки кошек меняются, и заботливый хозяин должен уметь распознать признаки старения. Это поможет вовремя скорректировать уход за питомцем и поддерживать его здоровье.

абиссинская кошка
Фото: Wikipedia by Martin Bahmann, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
абиссинская кошка

Когда кошки начинают стареть

Возрастные изменения обычно проявляются у домашних кошек в 7-8 лет. Однако активные и здоровые животные могут сохранять бодрость до 12-13 лет. Зная возраст вашей кошки и особенности породы, вы можете предсказать, когда изменения начнутся.

Признаки старости у кошек

  1. Изменение шерсти и активности
    Шерсть теряет блеск, становится тусклой, особенно у длинношёрстных пород. Кошки меньше двигаются, реже прыгают на высоту и больше спят.

  2. Характер становится спокойнее
    Даже энергичные питомцы начинают проявлять покладистость. Но раздражительность может быть сигналом болезненного состояния. Возрастные кошки чаще приходят к хозяевам за теплом и заботой.

  3. Увеличение времени сна
    Стареющие кошки могут спать до 20 часов в сутки. Это естественная часть их состояния и не должна вызывать беспокойства.

  4. Требовательность в питании
    Питомцы начинают меньше есть, но требуют качественной еды, иногда отказываются от привычной пищи. Лучше предложить им корм, соответствующий возрасту.

  5. Снижение ухода за шерстью
    Животные перестают так тщательно ухаживать за своей шерстью. Особенно это заметно у представителей длинношёрстных пород, что может приводить к образованию колтунов.

Как помочь питомцу

Если вы заметили перечисленные изменения, стоит:

  • Подобрать специальный корм для пожилых кошек.
  • Добавить витамины, чтобы поддержать здоровье питомца.
  • Проконсультироваться с ветеринаром для предотвращения возрастных болезней.

Итог

Старение — естественный процесс, который требует особого подхода. Заботливое отношение и своевременная помощь помогут вашей кошке чувствовать себя комфортно в любом возрасте.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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