Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки

1:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В тропических лесах Амазонки обнаружен новый вид гигантских змей, достигающий 8 метров в длину и весом в 200 килограммов. Северную зелёную анаконду нашел профессор дикой природы Фрик Вонк.

Фото: YouTube канал KSAT 12 by Скриншот видео YouTube канала KSAT 12, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анаконда

Учёный показал шокирующее видео, где он приближается к змее на расстояние вытянутой руки, демонстрируя её огромные размеры. Отмечается, что ранее в Амазонии был известен только один вид зелёной анаконды. Исследователи дали этому виду научное название Eunectes akaima.

Вонг объяснил, что новый вид анаконд обитает в северных регионах Южной Америки, отметив, что это открытие стало одним из самых ярких моментов в его научной карьере.

"Раньше я открывал новый вид, но это была маленькая змея из Австралии. Однако теперь это мифическое и легендарное животное!", — подчеркнул Вонк.

Профессор также отметил влияние изменения климата и продолжающейся вырубки девственных тропических лесов на регион, где была найдена анаконда. В настоящий момент уже исчезла пятая часть Амазонки, что более чем в 30 раз превышает площадь Нидерландов, а выживание гигантских змей неразрывно связано с защитой их естественной среды.

Уточнения

Анаконда или гига́нтская анако́нда, или обыкновенная анаконда, или зелёная анаконда (лат. Eunectes murinus), — вид змей из подсемейства удавов (Boidae).

