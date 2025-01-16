Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сыр из сырого молока может вызвать осложнения вплоть до летального исхода: кто в зоне риска?
Гипертоникам приготовиться: кардиолог рассказал, что вам нельзя делать зимой
Древний Марс был влажным: учёные нашли доказательства существования воды 3,7 млрд лет назад
Всем ли можно есть гранат?
Гана хочет сотрудничать с Россией
Топ-6 зимних головных уборов, которые выглядят стильно
Чистота без излишков: что не нужно часто стирать и протирать
Как выбрать безопасное средство для мытья домашних животных
Почему томатная паста — секрет вашей молодости

Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки

1:22
Зоосфера

В тропических лесах Амазонки обнаружен новый вид гигантских змей, достигающий 8 метров в длину и весом в 200 килограммов. Северную зелёную анаконду нашел профессор дикой природы Фрик Вонк.

Анаконда
Фото: YouTube канал KSAT 12 by Скриншот видео YouTube канала KSAT 12, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анаконда

Учёный показал шокирующее видео, где он приближается к змее на расстояние вытянутой руки, демонстрируя её огромные размеры. Отмечается, что ранее в Амазонии был известен только один вид зелёной анаконды. Исследователи дали этому виду научное название Eunectes akaima.

Вонг объяснил, что новый вид анаконд обитает в северных регионах Южной Америки, отметив, что это открытие стало одним из самых ярких моментов в его научной карьере.

"Раньше я открывал новый вид, но это была маленькая змея из Австралии. Однако теперь это мифическое и легендарное животное!", — подчеркнул Вонк.

Профессор также отметил влияние изменения климата и продолжающейся вырубки девственных тропических лесов на регион, где была найдена анаконда. В настоящий момент уже исчезла пятая часть Амазонки, что более чем в 30 раз превышает площадь Нидерландов, а выживание гигантских змей неразрывно связано с защитой их естественной среды.

Уточнения

Анаконда или гига́нтская анако́нда, или обыкновенная анаконда, или зелёная анаконда (лат. Eunectes murinus), — вид змей из подсемейства удавов (Boidae).

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса
Наука и техника
Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса Аудио 
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Недвижимость
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине Аудио 
Популярное
Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы

В третьей декаде января центральные регионы России, включая столицу, могут столкнуться со значительным понижением температуры.

Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы
Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали
Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали
На студию Дисней подали в суд на миллиарды долларов из-за мультфильма Моана
Три сумки, которые возглавят модные хит-парады в 2025 году
Во Вьетнаме обнаружен морской деликатес с головой Дарта Вейдера из Звёздных войн Игорь Буккер Русины — секретное оружие России, пока не задействованное Любовь Степушова Сводка с фронта: ВС РФ перерезали ж/д пути Днепропетровск — Покровск, групповой удар по объектам газовой инфраструктуры Украины Дмитрий Плотников
Виктор Логинов поблагодарил Вайкуле за то, что она кормила Советский Союз
Используйте натуральные средства для отпугивания змей на даче
Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса
Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса
Последние материалы
Сыр из сырого молока может вызвать осложнения вплоть до летального исхода: кто в зоне риска?
Гипертоникам приготовиться: кардиолог рассказал, что вам нельзя делать зимой
Древний Марс был влажным: учёные нашли доказательства существования воды 3,7 млрд лет назад
Всем ли можно есть гранат?
Гана хочет сотрудничать с Россией
Топ-6 зимних головных уборов, которые выглядят стильно
Чистота без излишков: что не нужно часто стирать и протирать
Как выбрать безопасное средство для мытья домашних животных
Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки
Почему томатная паста — секрет вашей молодости
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.