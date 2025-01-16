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Ученые выяснили, какие собаки агрессивнее других

Зоосфера

Степень агрессивного поведения собак продиктована множеством факторов, как следует из исследования, опубликованного в журнале Applied Animal Behaviour Science.

Две собаки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Две собаки

Владельцы 665 домашних любимцев заполнили три анкеты, в которых подробно рассказали о себе, своих собаках, окружающей обстановке и случаях проявления агрессии у своих питомцев. Например, оказалось, что собаки, принадлежащие женщинам, на 73 процента реже проявляют агрессию по отношению к чужим людям. Также риск агрессивного поведения самки по отношению к хозяину на 40 процентов ниже, чем у самцов, а более крупные собаки демонстрируют меньшую агрессивность к своим владельцам. Каждый дополнительный килограмм массы тела снижает вероятность агрессивного поведения на 3 процента.

Важно отметить, что выводы, сделанные учеными, не всегда могут указывать на прямую зависимость. Например, возможно, что владелец реже выгуливает свою собаку из-за ее агрессивности, в то время как отсутствие прогулок может способствовать развитию агрессии у питомца. Ранее считалось, что агрессивность собак обусловлена исключительно их породой, однако современные специалисты отмечают, что поведение животных также зависит от их пола, возраста, метаболизма, гормонального фона и других факторов.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в живом организме. Эти процессы позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и отвечать на воздействия окружающей среды.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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