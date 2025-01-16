Мопс и аллергия: можно ли ужиться с этой породой

2:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мопсы — очаровательные собаки-компаньоны, но если вы склонны к аллергии, их выбор может быть не таким однозначным. Несмотря на популярное мнение, ни одна собака не может считаться полностью гипоаллергенной, и мопсы не являются исключением.

Фото: commons.wikimedia.org by KensukeKobayashi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мопс

Почему мопсы вызывают аллергию

Аллергия на собак связана не с длиной шерсти, а с белками, которые выделяются их кожей, слюной и другими биологическими жидкостями. У мопсов, как и у других пород, эти аллергены распространяются через перхоть и выпавшие волоски.

Особенность мопсов — их обильная линька, даже несмотря на слабый подшерсток. Кроме того, мопсы склонны к частой "вокализации" (лаю), что сопровождается выбросом слюны, содержащей аллергены.

Как минимизировать риски

Если мопс — ваш долгожданный выбор, а аллергия не обошла вас стороной, вот несколько советов:

Регулярное купание и вычесывание: это уменьшит количество шерсти и перхоти.

это уменьшит количество шерсти и перхоти. Ограничьте доступ к спальне: не позволяйте собаке спать на кровати.

не позволяйте собаке спать на кровати. Установите очиститель воздуха: это поможет удалять пыль и аллергены из воздуха.

это поможет удалять пыль и аллергены из воздуха. Кастрация питомца: это может снизить уровень выделяемых белков.

это может снизить уровень выделяемых белков. Чистота в доме: проводите влажную уборку и меняйте постельное бельё чаще.

Существуют ли гипоаллергенные собаки

Полностью гипоаллергенных пород не бывает, но некоторые собаки реже вызывают аллергию:

Мальтийская болонка.

Бедлингтон-терьер.

Бишон фризе.

Йоркширский терьер.

Эти породы меньше линяют, выделяют меньше слюны и реже вокализируют, что снижает риск аллергических реакций.

Мопсы: подходят ли они вам

Если вы аллергик, мопсы, увы, не лучший выбор. Но перед принятием решения пройдите аллергологическое тестирование, чтобы понять, на какие именно аллергены у вас реакция. Это поможет избежать неприятных сюрпризов и подобрать питомца, который принесёт радость без вреда для здоровья.

Уточнения

Мопс (нидерл. mops) — порода декоративных собак.

