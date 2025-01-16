Мопс и аллергия: можно ли ужиться с этой породой

Мопсы — очаровательные собаки-компаньоны, но если вы склонны к аллергии, их выбор может быть не таким однозначным. Несмотря на популярное мнение, ни одна собака не может считаться полностью гипоаллергенной, и мопсы не являются исключением.
Аллергия на собак связана не с длиной шерсти, а с белками, которые выделяются их кожей, слюной и другими биологическими жидкостями. У мопсов, как и у других пород, эти аллергены распространяются через перхоть и выпавшие волоски.
Особенность мопсов — их обильная линька, даже несмотря на слабый подшерсток. Кроме того, мопсы склонны к частой "вокализации" (лаю), что сопровождается выбросом слюны, содержащей аллергены.
Если мопс — ваш долгожданный выбор, а аллергия не обошла вас стороной, вот несколько советов:
Полностью гипоаллергенных пород не бывает, но некоторые собаки реже вызывают аллергию:
Эти породы меньше линяют, выделяют меньше слюны и реже вокализируют, что снижает риск аллергических реакций.
Если вы аллергик, мопсы, увы, не лучший выбор. Но перед принятием решения пройдите аллергологическое тестирование, чтобы понять, на какие именно аллергены у вас реакция. Это поможет избежать неприятных сюрпризов и подобрать питомца, который принесёт радость без вреда для здоровья.
Мопс (нидерл. mops) — порода декоративных собак.
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