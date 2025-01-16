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Правда ли, что существуют породы кошек, которые не вызывают аллергии? Ответ ветеринаров

1:08
Зоосфера

Правда ли, что некоторые породы кошек подходят для аллергиков

К сожалению, не существует такого понятия, как гипоаллергенные породы кошек. Абсолютно любая порода кошек может вызывать реакции у людей, склонных к аллергии.

Черная кошка
Фото: Wikipedia by Hisashi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Черная кошка

Однако есть некоторые породы, которые считаются менее аллергенными. Например, порода сфинкс, ориентальная короткошерстная, девон-рекс, корниш-рекс, сибирская порода кошек.

Какая порода кошек лучше всего подходит для аллергика

Наиболее подходящей породой кошек для людей с аллергией является сфинкс. Эти животные бесшерстные, поэтому их можно назвать самой гипоаллергенной породой. Так как у этой породы кошек нет шерсти, они оставляют после себя меньше частиц, вызывающих аллергию.

Однако отметим, что эта порода не является полностью гипоаллергенной, так как частички кожи также могут вызывать симптомы. Также считается, что в слюне сибирской кошки содержится меньше аллергенного белка, чем в других породах.

Уточнения

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος — другой, иной, чужой + ἔργον — действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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