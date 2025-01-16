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Как правильно приучить котёнка к лотку?

2:44
Зоосфера

Уход за котёнком — это не только кормление и игры, но и забота о его гигиене. Одним из важных аспектов ухода является приучение котёнка к туалету.

Кошка в лотке
Фото: flickr.com by MiNe, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кошка в лотке

Сколько лотков нужно приобрести?

Если в вашем доме несколько этажей, то и лотков должно быть столько же. У каждого животного должен быть свой туалет, так как кошки — чистоплотные существа и могут справлять большую и малую нужду в разных местах. На двух особей рекомендуется иметь три лотка.

Как правильно организовать туалетное место?

Не ставьте лоток рядом с местом кормления — кошки не ходят в туалет там, где едят. Лоток должен быть легкодоступным, не в дальнем углу, чтобы котёнок мог быстро до него добраться.

Лотки для кошачьего туалета

Самый простой и доступный вариант — лоток с сеткой. Он не требует наполнителя, но его нужно мыть после каждого использования. Убедитесь, что котёнок может самостоятельно залезть и вылезти из лотка. Лучше сразу купить большой, так как котёнок быстро растёт. Лоток с высокими бортиками подойдёт тем, кто любит активно закапывать. В людных местах можно использовать домики, где котёнок сможет уединиться.

Наполнители

Наполнители бывают натуральными и искусственными. Все виды наполнителей выполняют свои функции, но для котёнка лучше выбрать натуральный, так как он может попробовать его на вкус.

Кошки — своенравные животные, и при смене привычного наполнителя они могут отказаться ходить в лоток. Наполнитель с сильным запахом может отпугнуть котёнка.

Процесс приучения

Познакомьте котёнка с лотком, дайте поиграть с наполнителем, полежать там и привыкнуть к запаху. Следуйте режиму кормления по часам и через 20 минут после еды сажайте котёнка в лоток. Он должен опорожниться. Повторяйте эту процедуру каждый раз после еды.

Не наказывайте котёнка, если сделает дела мимо. Обработайте место "Антигадином", положите кал в лоток, чтобы у котёнка возникла ассоциация с местом, где нужно ходить в туалет. Пока котёнок приучается к лотку, оставляйте часть наполнителя грязным, чтобы запах напоминал, где находится туалет.

Когда обучение закончится, убирайте наполнитель совком один раз в день и обрабатывайте лоток моющим средством раз в неделю.

Уходя из дома, можете закрыть питомца в той комнате, где лоток. Котёнок ещё маленький и может забыть, где он находится. Одной небольшой комнаты ему будет достаточно для игр.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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