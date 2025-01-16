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Телята помогли спасти маму-корову, провалившуюся под лёд

1:05
Зоосфера

В башкирской деревне Верхнеюлдашево была проведена семичасовая спасательная операция, в которой активное участие приняли телята.

Корова
Фото: Канал t.me/pitomcy_vetandlife by Скриншот видео канала t.me/alsouofficial, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Корова

Местные жители, занимавшиеся уборкой снега, услышали с реки громкое мычание. Мужчины поспешили к источнику звука и обнаружили двух испуганных телят, которые стояли рядом с коровой, провалившейся в ледяную реку. Корова была в сознании, но не могла подняться на ноги.

Сельчане с помощью снегохода вытащили бурёнку из воды и начали делать ей массаж ног, чтобы их не свело и она смогла встать. Затем они принесли одеяла и коврики для обогрева, развели костер и постелили сено. Как только корова немного пришла в себя, она с удовольствием его поела.

"Вот они герои. Корова спасена", — говорит автор видео, которое было выложено в сеть.

Пока маму-корову спасали, телята не отходили от неё ни на шаг. Когда животное удалось поставить на ноги, всё семейство под присмотром отвезли к владельцу.

Уточнения

Коро́ва — отелившаяся самка крупного рогатого скота, то есть домашнего быка.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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