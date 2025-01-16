Как организовать жизнь кролика в квартире без хлопот

Задумываетесь о кролике как о домашнем питомце? Будьте готовы к ответственности: при правильном уходе эти животные могут прожить до 13 лет. Кролик требует не меньше внимания, чем кошка или собака, и даже может стать причиной аллергии. Поэтому перед покупкой стоит побывать у заводчика, чтобы убедиться, что такой питомец подходит вашей семье.
Содержать кроликов дома разрешено законом, который предписывает гуманное обращение с животными и обеспечение их всем необходимым. Союз заводчиков и селекционеров выделяет около 40 пород домашних кроликов, которые отличаются, прежде всего, размерами. Чем больше кролик, тем больше ему нужно места и корма. Обычно для дома выбирают декоративные породы весом до 2 кг.
Выбор породы зависит от личных предпочтений: кролики разных пород мало отличаются по характеру.
Кролики — социальные животные. В дикой природе они живут группами, поэтому общение с сородичами делает их более уверенными и счастливыми. Однако, если это ваш первый опыт, не покупайте сразу пару кроликов. Сначала оцените свои силы: содержание одного питомца, его кастрация и лечение требуют времени и ресурсов.
При покупке кролика убедитесь, что ему сделана первая прививка (обычно в 45 дней). Все данные о вакцинации и обработке от паразитов должны быть записаны в ветеринарный паспорт с печатью клиники и наклейкой с упаковки препарата.
Вакцинация проводится в два этапа с интервалом в 14 дней.
Кролик может жить в вольере, просторной клетке или свободно передвигаться по квартире. Если вы выбрали последний вариант, будьте готовы:
Ежедневный уход за кроликом занимает около 30 минут, а раз в неделю потребуется час для дополнительных процедур. Вот что нужно делать:
Кролик — это не только милый и забавный, но и требующий внимания питомец. Его содержание подразумевает не только радость общения, но и ответственность за его комфорт и здоровье.
Кро́лики — общее название нескольких родов млекопитающих из семейства зайцевых (в том числе и домашних кроликов).
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