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Как организовать жизнь кролика в квартире без хлопот

4:20
Зоосфера » Грызуны

Задумываетесь о кролике как о домашнем питомце? Будьте готовы к ответственности: при правильном уходе эти животные могут прожить до 13 лет. Кролик требует не меньше внимания, чем кошка или собака, и даже может стать причиной аллергии. Поэтому перед покупкой стоит побывать у заводчика, чтобы убедиться, что такой питомец подходит вашей семье.

Тедди-кролик
Фото: commons.wikimedia.org by Конни29, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Тедди-кролик

Какие породы подходят для дома

Содержать кроликов дома разрешено законом, который предписывает гуманное обращение с животными и обеспечение их всем необходимым. Союз заводчиков и селекционеров выделяет около 40 пород домашних кроликов, которые отличаются, прежде всего, размерами. Чем больше кролик, тем больше ему нужно места и корма. Обычно для дома выбирают декоративные породы весом до 2 кг.

Вот несколько популярных вариантов:

  • Минор: миниатюрный кролик весом до 1,2 кг, с крупными глазами и короткими ушками (до 6 см).
  • Минилоп: до 1,6 кг, с массивными опущенными ушами, округлыми на концах.
  • Карликовый хохот: редкая порода весом до 1,4 кг, с белой шерстью и глазами, обведенными черным или коричневым "карандашом".
  • Бархатный минирекс: отличается плотной, бархатистой шерстью и длинными ушами (до 9 см). Весит до 2 кг.
  • Карликовый баран: напоминает минилопа, но крупнее (до 3,5 кг) и с более вытянутой мордочкой.

Выбор породы зависит от личных предпочтений: кролики разных пород мало отличаются по характеру.

Социальное поведение

Кролики — социальные животные. В дикой природе они живут группами, поэтому общение с сородичами делает их более уверенными и счастливыми. Однако, если это ваш первый опыт, не покупайте сразу пару кроликов. Сначала оцените свои силы: содержание одного питомца, его кастрация и лечение требуют времени и ресурсов.

Важность ветеринарного паспорта

При покупке кролика убедитесь, что ему сделана первая прививка (обычно в 45 дней). Все данные о вакцинации и обработке от паразитов должны быть записаны в ветеринарный паспорт с печатью клиники и наклейкой с упаковки препарата.

Вакцинация проводится в два этапа с интервалом в 14 дней.

Обустройство пространства для кролика

Кролик может жить в вольере, просторной клетке или свободно передвигаться по квартире. Если вы выбрали последний вариант, будьте готовы:

  1. Убрать провода и опасные предметы.
  2. Научить питомца не грызть мебель.

Обязательно приобретите:

  • Миски: керамические более долговечны.
  • Поилку: ниппельная поилка исключает разливы, чашечная поилка физиологичнее, но в неё может попадать мусор.
  • Лоток: угловой легче закрепить в клетке.
  • Сенник: помогает сохранять сено чистым.
  • Наполнитель для лотка лучше выбрать древесный: он хорошо впитывает влагу и стоит около 200-250 ₽ за упаковку.

Уход за кроликом: основные правила

Ежедневный уход за кроликом занимает около 30 минут, а раз в неделю потребуется час для дополнительных процедур. Вот что нужно делать:

  • Рацион. Основа — сено. Оно должно быть чистым, без ядовитых трав. Корм: используйте тот, который рекомендовал заводчик. Средняя норма — 25 г на 1 кг веса. Например, взрослому кролику достаточно двух столовых ложек в день.
  • Вода и сено всегда должны быть в свободном доступе.
  • Лоток: меняйте наполнитель по мере загрязнения. Упаковки древесного наполнителя хватит на месяц.

Кролик — это не только милый и забавный, но и требующий внимания питомец. Его содержание подразумевает не только радость общения, но и ответственность за его комфорт и здоровье.

Уточнения

Кро́лики — общее название нескольких родов млекопитающих из семейства зайцевых (в том числе и домашних кроликов).

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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