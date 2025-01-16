Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Семечки под ударом: почему этот продукт опасен для здоровья
Ошибка археологов: древние кости из Усикавы принадлежат не человеку
В каком случае лучше выбирать кровать с изголовьем, а в каком — без него: простое правило
Рынок картофельных снеков — цены растут, спрос остается стабильным
Обнаружены доказательства существования воды на Марсе 3,7 млрд лет назад
Шум, перегрев и расход топлива: как решить эти проблемы
Зимняя защита корней: почему мульчирование важно до февраля?
Как выбрать макияж в зависимости от цвета одежды?
Владимир Пресняков показал фото с отдыха с женой и детьми

Змея в квартире: как создать идеальные условия

2:07
Зоосфера » Экзотика

Сегодня никого не удивить экзотическими питомцами, включая змей. Однако прежде чем решиться на такого необычного компаньона, важно изучить правила их содержания. Рептилии требуют особого подхода и внимательности. Если пропажа собаки или кошки — это трагедия, то побег змеи, особенно ядовитой, превращается в угрозу для окружающих. Неудивительно, что в некоторых странах введены законы, регулирующие содержание опасных животных.

Питон
Фото: flickr.com by Everglades NPS, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Питон

Как выбрать подходящую змею

Первое правило — избегать ядовитых змей. Это может быть смертельно опасно. Для домашних условий лучше подойдут безопасные виды, например, альбиносный или тигровый питон. Однако будьте готовы к значительным затратам: покупка питомца и обустройство террариума могут обойтись в круглую сумму.

Что нужно для ухода за рептилией

В природе змеи питаются живым кормом — от рыб до грызунов. Для владельца это становится вызовом: сможет ли он обеспечить нужный рацион в домашних условиях? Хорошая новость в том, что взрослые змеи едят редко, а в период линьки могут обходиться без пищи вовсе. Обычно их кормят раз в неделю.

Уход за змеёй начинается с террариума, который должен быть идеально оборудован. Важные параметры: температура, влажность и освещение. Нарушение любого из них может привести к серьёзным проблемам со здоровьем питомца. Электропроводка для освещения требует контроля, так как живой корм, например, крысы, способен её повредить. Немаловажно и наличие качественных замков на террариуме, чтобы змея не смогла покинуть свой "домик".

Важные нюансы

Змеи и другие экзотические рептилии требуют специфических условий содержания. Основные правила:

  • Используйте террариум с функцией обогрева
  • Убедитесь, что у удавов всегда есть доступ к воде
  • Размер "домика" должен соответствовать виду питомца

Уточнения

Зме́и (лат. Serpentes) — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Прекращение транзита российского газа через Украину отразилось даже на Британии
Экономика и бизнес
Прекращение транзита российского газа через Украину отразилось даже на Британии Аудио 
Путешествие на райский остров: туристам предложили альтернативу Бали и Таиланду
Туризм
Путешествие на райский остров: туристам предложили альтернативу Бали и Таиланду
У Земли появилась вторая Луна: удивительное открытие астрономов
Наука и техника
У Земли появилась вторая Луна: удивительное открытие астрономов Аудио 
Популярное
Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали

Как часто мыться и что выбрать: душ или ванну? Узнайте, как избежать ошибок, которые вредят коже, и сохранить здоровье с простыми правилами гигиены.

Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали
Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы
Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы
Лолита Милявская рассекретила свои отношения с Николаем Басковым
Используйте натуральные средства для отпугивания змей на даче
Пауки в банке начали пожирать друг друга. Неужели Порошенко вернётся? Любовь Степушова США резко обрывают академические связи с Китаем Игорь Буккер Мы гибнем за металл, зато США в мире правят бал Сергей Лебедев
Екатерина Стриженова показала свою семью в честь Старого Нового года
На студию Дисней подали в суд на миллиарды долларов из-за мультфильма Моана
Три сумки, которые возглавят модные хит-парады в 2025 году
Три сумки, которые возглавят модные хит-парады в 2025 году
Последние материалы
Рынок картофельных снеков — цены растут, спрос остается стабильным
Обнаружены доказательства существования воды на Марсе 3,7 млрд лет назад
Змея в квартире: как создать идеальные условия
Шум, перегрев и расход топлива: как решить эти проблемы
Зимняя защита корней: почему мульчирование важно до февраля?
Как выбрать макияж в зависимости от цвета одежды?
Владимир Пресняков показал фото с отдыха с женой и детьми
Торт с кремом из сметаны со сгущёнкой: рецепт изысканного десерта из самых простых продуктов
Так худеет Валя Карнавал: певица раскрыла свой секрет идеальной фигуры
Как правильно приучить котёнка к лотку?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.