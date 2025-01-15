Врач рассказала о рисках кормления питомцев пищей для людей

1:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кормить домашних животных пищей, предназначенной для людей, крайне не рекомендуется, утверждает биолог Марина Татаренко, работающая на кафедре методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения. Она описала, какие последствия могут возникнуть в результате таких действий.

Фото: unsplash.com by Nirzar Pangarkar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Белый кот с чёрной мордой

По её словам, давать питомцам еду "со стола" совершенно недопустимо. Во-первых, эта практика формирует у животных плохую привычку попрошайничать, что может привести к неподобающему поведению во время еды хозяев. Во-вторых, подобное питание может иметь серьезные негативные последствия для здоровья домашних любимцев.

Специалист подчеркнула, что системы пищеварения собак и кошек существенно отличаются от человеческих. Многие продукты, которые мы считаем обычными и вкусными, могут содержать вещества, опасные для их здоровья и даже угрожающие жизни.

Кроме этого, термическая обработка пищи значительно ухудшает её пищевую ценность для животных.