Как сохранить здоровье кошки? Вам помогут эти простые правила

Важно принять меры, которые помогут продлить жизнь кошки. Не позволяйте питомцу гулять самостоятельно, так как это может быть опасно для жизни. На улице животное может попасть под машину, заразиться болезнями и просто исчезнуть.
Также важно стерилизовать или кастрировать вашего питомца. Это продлит жизнь вашей кошки. Для здорового образа жизни нужно поощрять кошку к активным играм. Играйте со своим питомцем не менее 30 минут в день, каждый день. Используйте интеллектуальные игры, где нужно достать угощения.
Ветеринары также рекомендуют подобрать правильный рацион и обеспечить сбалансированное питание для вашей кошки. Покупайте только продукты премиум-класса. Они содержат все полезные витамины и минералы, необходимые для здоровья вашего питомца.
Корм для кошек, богатый водой и белком, является лучшим профилактическим средством и может увеличить продолжительность жизни вашей кошки на несколько лет.
Следите за своим здоровьем, своевременно осматривайте и лечите животное. Если вы заметили какие-либо изменения в поведении вашей кошки, это повод обратиться к ветеринару.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
В третьей декаде января центральные регионы России, включая столицу, могут столкнуться со значительным понижением температуры.