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Почему кошки любят играть по ночам? Лайфхаки, как от этого отучить

1:23
Зоосфера

Почему кошка бегает по ночам

Поскольку коты спят большую часть дня — от 12 до 16 часов в сутки — они нередко бодрствуют в ночное время.

Спящий кот
Фото: commons.wikimedia.org by Roo72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Спящий кот

Беготня из одного конца дома в другой после долгого сна — это способ для них перезагрузить свой разум и тело. Ночной активностью кошек является инстинктивная охота.

Еще одна причина, по которой кошки бегают по ночам, заключается в том, что они хотят внимания со стороны своего хозяина. Чаще всего кошачьи крики по ночам не являются поводом для беспокойства. Это совершенно естественное поведение.

Кошка является природным хищником и хорошо видит в темное время суток. Поэтому, нападая на вас в темное время суток, животное просто следует своим инстинктам.

Уделяйте больше времени играм со своим питомцем — не менее получаса в день. Увеличение времени для игр днем или вечером уменьшит беспокойство ночью.

Как отучить кошку от активности в ночное время

Старайтесь менять график кошки постепенно. Чтобы управлять ночной активностью кошки, владельцы кошек могут попытаться постепенно изменить график кошки, поощряя игры и кормление в дневное время и ранние вечерние часы, чтобы график кошки больше соответствовал графику людей в доме.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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