Три причины, почему кошки любят спать в раковине

1:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы кошек замечали странную привычку своих питомцев проводить время в раковине. Это место порой становится для них более привлекательным, чем специально купленная лежанка. Почему же так происходит? У этого поведения есть три основные причины.

Фото: commons.wikimedia.org by Alvesgaspar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Испуганная кошка

Тишина и темнота

Ванные комнаты обычно отличаются тишиной и отсутствием яркого света. В течение дня свет в ванной чаще всего выключен, а окна, как правило, отсутствуют.

Кошки обожают такие условия, ведь тишина и полумрак создают для них идеальную атмосферу для отдыха. Именно поэтому ваш пушистик может проводить там долгие часы.

Прохлада

Поверхность раковины всегда остаётся прохладной, что особенно ценно для кошек в жаркую погоду. В летний период питомцы ищут места, где можно охладиться, и раковина становится для них настоящим спасением.

Не удивляйтесь, если в жаркие дни ваш пушистый друг чаще обычного будет лежать в ванной. Это не просто предпочтение — это способ регулировать температуру своего тела.

Укрытие и наблюдательный пункт

Кошки любят чувствовать себя защищёнными, и раковина отлично справляется с этой задачей. Благодаря своим изгибам она создаёт ощущение укрытия, где можно спрятаться и расслабиться.

Кроме того, высота раковины идеально подходит для наблюдения. Из неё питомец может спокойно следить за всем, что происходит в доме, особенно если ванная комната находится рядом с активными зонами.

Кошки выбирают раковину не просто так. Она предоставляет им тишину, прохладу и комфортное место для наблюдения. Если ваш пушистик полюбил это место, не переживайте — для него это абсолютно естественно.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

