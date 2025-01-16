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Как выбрать безопасное средство для мытья домашних животных

1:59
Зоосфера

Многие владельцы домашних животных до сих пор считают, что мыть их можно средствами для посуды. Этот миф распространился по миру и был воспринят как истина, но на самом деле он крайне опасен для здоровья питомцев.

Купание кошки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Купание кошки

Откуда взялся миф

Неизвестно, кто первым придумал такую "утку", но она быстро распространилась среди владельцев животных. Возможно, это связано с тем, что спасатели действительно используют средства для мытья посуды, когда необходимо удалить нефть с шкур тюленей или перьев птиц. Однако важно понимать, что в таких случаях речь идет о экстренных мерах, а не о регулярной гигиенической процедуре.

Почему это вредно для животных

Средства для мытья посуды, предназначенные для людей, могут серьёзно повредить кожу животных. Вот почему:

Многие владельцы домашних животных до сих пор считают, что мыть их можно средствами для посуды. Этот миф распространился по миру и был воспринят как истина, но на самом деле он крайне опасен для здоровья питомцев.

Как правильно купать питомца

Купание домашних животных требует осторожности и использования правильных средств. Эксперты рекомендуют:

  • Шампунь для животных: для ухода за питомцами следует использовать специальные шампуни, которые не содержат агрессивных химикатов и безопасны для их кожи.
  • Осторожное применение мыла: в случае крайней необходимости, когда нет других вариантов, можно использовать мыло для посуды, но только в минимальных количествах.
  • Тщательное смывание: если всё же прибегаете к использованию моющего средства, тщательно смойте его, уделяя минимум десяти минут на промывание.

Вместо того чтобы подвергать питомца опасным химическим веществам, лучше выбрать специальный шампунь для животных. Это поможет сохранить здоровье вашего пушистого друга и избежать ненужных проблем с кожей.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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