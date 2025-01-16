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Как собака влияет на привычки и отдых владельцев

2:29
Зоосфера

Домашние животные — это не просто пушистые спутники. Они способны кардинально менять повседневные привычки своих владельцев и влиять на многие аспекты их жизни. Исследования показывают, насколько значительным может быть этот эффект, особенно когда речь идет о собаках.

Щенки таксы
Фото: commons.wikimedia.org by Bartłomiej Derski, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Щенки таксы

Привязанность на уровне семьи

Зарубежные ученые провели опрос среди владельцев собак и выяснили, что для большинства из них питомцы — не просто животные, а настоящие члены семьи. 67 % респондентов заявили, что относятся к своим собакам как к детям, уделяя им внимание и заботу наравне с членами семьи. Интересно, что лишь 12 % считают такие сравнения слишком натянутыми.

Уход и забота: ежедневные обязанности

Ежедневный уход за собакой стал частью жизни большинства владельцев. 67 % опрошенных регулярно выполняют все необходимые процедуры для своих питомцев. Некоторые же владельцы, например, 41 %, моют своих собак только по мере необходимости, когда те испачкаются. 36 % хозяев считают достаточным мыть питомца раз в месяц.

Отпуск с питомцем: новое правило

Собаки оказывают влияние не только на повседневную жизнь, но и на решение таких крупных вопросов, как отпуск. 78 % владельцев признались, что часто отказываются от встреч или мероприятий, ссылаясь на необходимость ухода за своим питомцем.

Но это ещё не всё. Когда дело касается отпуска, 37 % хозяев берут своих собак с собой. Однако немалое количество владельцев (46 %) оставляют питомцев на попечение родственников или друзей, а 12 % предпочитают доверять их зоогостиницам.

Где отдыхает собака

Исследование показало, что 38 % владельцев не покидают пределы своей страны в отпуске, чтобы не расставаться с питомцем. 36 % хотят поехать с собаками на море или к водоему, а лишь 6 % владельцев предпочитают отдыхать за границей.

Заключение

Таким образом, появление собаки в доме меняет не только расписание владельцев, но и их отношение к повседневным вопросам и отдыху. Многие воспринимают своих питомцев как настоящих членов семьи, готовых влиять на их образ жизни и решения.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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