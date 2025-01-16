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Тайны кошачьего сна: что скрывают ваши питомцы

1:48
Зоосфера

Если вы замечали, что ваша кошка большую часть дня проводит во сне, знайте: это совершенно нормальное поведение, объясняющееся природными инстинктами. Кошки — потомки ночных хищников, и их повадки связаны с жизнью в дикой природе.

Спящий кот
Фото: commons.wikimedia.org by Roo72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Спящий кот

Хищнический инстинкт

Дикие предки кошек охотились ночью, когда их жертвы были наиболее активны. Этот привычный ритм сохранился в генах домашних питомцев. Поэтому они часто бодрствуют в утренние и вечерние часы, а днём отдыхают, запасая энергию для "охоты".

Почему кошки выбирают короткие периоды сна

Кошки склонны спать короткими промежутками времени. Этот адаптивный механизм позволяет им оставаться бдительными и готовыми к любой опасности. В дикой природе это поведение помогало избегать хищников и вовремя реагировать на угрозы.

Комфорт и тепло: ещё одна причина дневного сна

Кошки любят уютные и тёплые места. Солнечные лучи или мягкие уголки дома создают идеальные условия для отдыха. Такой сон помогает им расслабиться и восстановить силы, что способствует их физическому и эмоциональному здоровью.

Домашние кошки и охота

Даже если ваш питомец получает еду из миски, его инстинкты всё равно диктуют сохранять энергию. Сон в течение дня позволяет кошке быть готовой к активности, как это было бы в природе.

Итог

Кошачий режим сна связан с природными инстинктами, комфортом и потребностью в восстановлении сил. Эти особенности делают кошек уникальными животными, способными адаптироваться как к дикой природе, так и к жизни рядом с человеком.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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