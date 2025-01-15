Как понять, что собаке не хватает физической активности? Названы основные признаки

Уровень активности: один час в день или более. Например, прогулки на поводке с домашним питомцем или занятия легкими видами спорта. Если ваша собака хорошо справляется с легкими упражнениями, вы можете постепенно увеличивать уровень активности, добавляя 15 минут на прогулку или игры, когда это возможно.
Из-за перевозбужденного состояния собака не может успокоиться даже в отсутствие хозяина: она постоянно мечется по дому, рвет мебель и игрушки, бурно реагирует на посторонние звуки и шум. Питомец спокоен только тогда, когда спит. Питомец слишком активен на прогулках. Если вы недостаточно гуляете с собакой или не уделяете ей достаточно времени для игр, она может стать тревожной или деструктивной.
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Михаил Ефремов долго добивался любви Евгении Добровольской и буквально настоял на заключении брака.