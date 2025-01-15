Диабет у питомца: как распознать

2:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ветеринар-эндокринолог Светлана Девяткина в беседе с журналистами сайта Москва 24, пояснила, что диабет у животных может возникнуть по разным причинам, включая генетическую предрасположенность, инфекционные заболевания, опухоли, неправильное питание и лишний вес. В целом, как и людей причиной развития болезни становится нарушение обмена веществ.

Фото: commons.wikimedia.org by Луис Альвас, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кошка

Чаще всего диабет встречается у собак и кошек, реже у грызунов и экзотических животных. У собак к заболеванию может привести осложнение после чумы, инфекционных заболеваний, панкреатита, травмы или опухоли поджелудочной железы, а также из-за применения гормонов. У самок также может развиться гестационный диабет во время беременности.

Некоторые породы собак более склонны к развитию диабета, например, шпицы, карликовые пинчеры, пудели, таксы и цвергшнауцеры. Однако диабет может возникнуть у собак любой породы.

У кошек диабет провоцируют недостаток физической активности и лишний вес, а также генетическая предрасположенность и приём гормонов. Заболевание может возникнуть у любой кошки, независимо от породы. Среди пациентов с диабетом больше котов, обычно это животные с ожирением. У собак чаще встречается диабет первого типа (нехватка инсулина), у кошек — второго типа (устойчивость тканей к инсулину). Обычно заболевание возникает в возрасте 4-6 лет.

Основными симптомами диабета у животных являются сильная жажда, повышенное мочеиспускание и снижение веса. У кошек может наблюдаться нарушение походки (диабетическая нейропатия).

Для диагностики диабета ветеринар проводит анализ крови на содержание глюкозы (норма: 5-6 миллимоль), УЗИ для выявления опухолей, а также проверяет состояние печени и поджелудочной железы.

Если диагноз подтверждается, ветеринар-эндокринолог определяет дозу инсулина и назначает специальную диету. Кошки с диабетом могут выйти в ремиссию через 2-3 месяца и жить без инсулина до года. Но ремиссия не означает полное выздоровление. Важно следить за рационом животного и регулярно проверять его здоровье.

Для предотвращения диабета или снижения риска его развития ветеринар рекомендует проводить диспансеризацию до двух раз в год, особенно в возрасте старше 5-6 лет, контролировать вес и избегать кормов с избыточным содержанием углеводов. Собакам для хорошего метаболизма необходимы регулярные прогулки.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".





