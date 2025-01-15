Что кошки знают о своих хозяевах: исследование из Японии

Кошки, как оказалось, обладают более развитыми когнитивными способностями, чем считалось ранее. Исследователи из Киотского университета выяснили, что эти животные могут связывать имена людей и других питомцев с их лицами, даже без специального обучения. Открытие проливает свет на то, как кошки воспринимают окружающий мир и взаимодействуют с людьми.
В исследовании приняли участие 48 кошек, разделённых на две группы:
Учёные провели два этапа экспериментов:
Ранее исследователи из Киотского университета показали, что кошки используют звуки для создания "умственной карты" пространства, помогая отслеживать местонахождение хозяев. Эти открытия подтверждают, что кошки не только самостоятельные, но и чрезвычайно умные существа, способные строить сложные когнитивные связи.
Исследования из Японии доказывают, что кошки обладают способностью запоминать имена людей и других животных, что подчёркивает их развитый интеллект и умение адаптироваться к человеческому окружению. Чем дольше кошка живёт в семье, тем сильнее её связь с окружающими, что ещё раз подтверждает уникальность этих домашних питомцев.
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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