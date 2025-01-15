Что кошки знают о своих хозяевах: исследование из Японии

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Кошки запоминают наши имена: удивительные результаты исследований

Кошки, как оказалось, обладают более развитыми когнитивными способностями, чем считалось ранее. Исследователи из Киотского университета выяснили, что эти животные могут связывать имена людей и других питомцев с их лицами, даже без специального обучения. Открытие проливает свет на то, как кошки воспринимают окружающий мир и взаимодействуют с людьми.

Фото: catza.net by Heikki Siltala, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кот

Эксперимент с кошками

В исследовании приняли участие 48 кошек, разделённых на две группы:

Домашние питомцы. 19 кошек жили в семьях с минимум двумя другими животными.

19 кошек жили в семьях с минимум двумя другими животными. Кошки из котокафе. 29 кошек проживали в специализированных кафе с большим количеством сородичей.

Учёные провели два этапа экспериментов:

Фотографии с именами. Кошкам показывали фотографии их компаньонов (животных или людей) и произносили имена, правильные или неправильные. Домашние кошки дольше смотрели на изображения, когда назывались неверные имена, демонстрируя "эффект обманутых ожиданий". Имена хозяев. Отдельный тест включал показ фотографий хозяев. Несмотря на более низкую способность ассоциировать имена с людьми, кошки всё же продемонстрировали возможность узнавать имена своих владельцев.

Что означает это открытие

Память на имена. Кошки способны запоминать имена не только своих компаньонов, но и людей, с которыми они взаимодействуют.

Кошки способны запоминать имена не только своих компаньонов, но и людей, с которыми они взаимодействуют. Связь с окружением. Чем дольше кошки живут в семье и чем больше её состав, тем лучше они запоминают имена окружающих.

Чем дольше кошки живут в семье и чем больше её состав, тем лучше они запоминают имена окружающих. Эффект среды. Кошки из семей демонстрировали более высокие способности, чем обитатели котокафе, что указывает на влияние среды обитания.

Дополнительные открытия

Ранее исследователи из Киотского университета показали, что кошки используют звуки для создания "умственной карты" пространства, помогая отслеживать местонахождение хозяев. Эти открытия подтверждают, что кошки не только самостоятельные, но и чрезвычайно умные существа, способные строить сложные когнитивные связи.

Заключение

Исследования из Японии доказывают, что кошки обладают способностью запоминать имена людей и других животных, что подчёркивает их развитый интеллект и умение адаптироваться к человеческому окружению. Чем дольше кошка живёт в семье, тем сильнее её связь с окружающими, что ещё раз подтверждает уникальность этих домашних питомцев.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



