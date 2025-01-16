Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тремор и бессонница: сколько чашек чая можно пить без риска для здоровья?
Как поддерживает форму Человек-паук: раскрыт секрет интенсивных тренировок и питания Тома Холланда
Чем подкормить герань? Вы получите яркие цветы и отсутствие желтеющих листьев
Откройте для себя лучший велосипедный маршрут 2025 года в Сицилии
Тайны Древнего Египта: найдена мумия беременной девушки
Выяснилось, сколько россиян считают нынешнее время подходящим для взятия ипотеки
В Стамбуле выросло число погибших от отравления контрафактным алкоголем
Этот зимний лайфхак с продуктами может вас разорить
Ваш старый автомобиль может сэкономить вам тысячи рублей

Как выбрать собаку, которая станет другом для кошки

2:28
Зоосфера

Собаки, которые подружатся с кошкой: советы для владельцев

Несмотря на популярный стереотип о непримиримой вражде собак и кошек, на практике многие породы отлично уживаются с пушистыми соседями. Если вы хотите завести собаку, которая сможет стать другом вашей кошке, важно правильно выбрать питомца. Рассмотрим породы, которые обладают дружелюбным характером и склонностью к совместной жизни с мурлыками.

Мопс
Фото: commons.wikimedia.org by KensukeKobayashi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мопс

1. Лабрадор
Лабрадоры известны своим добродушием и умением ладить практически с любыми существами, включая кошек.

  • Эти собаки спокойны и терпеливы, что особенно важно, если кошка не сразу готова к дружбе.
  • Даже при капризном поведении кошки лабрадор, скорее всего, сохранит спокойствие и не проявит агрессии.

2. Мопс
Мопсы отличаются дружелюбным и общительным характером.

  • Они легко находят общий язык с другими животными и готовы к "общению" с кошками.
  • Мопсы склонны к играм с пушистыми соседями без намёка на агрессию.
    Однако стоит помнить, что эти собаки могут ревновать, поэтому важно уделять равное внимание обоим питомцам.

3. Немецкий боксёр
Эта порода сочетает в себе качества защитника и добродушного друга.

  • Боксёры дружелюбны и терпимы, что позволяет им легко адаптироваться к жизни с кошкой.
  • Более того, они могут взять на себя роль защитника кошки, видя в ней члена своей "стаи".
  • Несмотря на охранные инстинкты, боксёры редко проявляют агрессию, если живут в гармоничной среде.

Что важно учитывать

  • Характер питомца. Даже среди дружелюбных пород встречаются индивидуальные особенности, поэтому важно правильно социализировать собаку и кошку.
  • Равное внимание. Уделяйте достаточно времени и любви каждому питомцу, чтобы избежать ревности.
  • Постепенное знакомство. Дайте время и собаке, и кошке привыкнуть друг к другу. Постепенно увеличивайте их контакт, следя за реакциями.

Заключение

Завести собаку и кошку, которые живут в мире и дружбе, возможно. Главное — выбрать подходящую породу и уделять внимание их взаимной адаптации. Лабрадоры, мопсы и боксёры — прекрасные примеры пород, которые с лёгкостью подружатся с мурлыками.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Это самое большое живое подводное существо, которое когда-либо видели: 34 метра, живое со времен Наполеона - найдено на Соломоновых островах
Наука и техника
Это самое большое живое подводное существо, которое когда-либо видели: 34 метра, живое со времен Наполеона - найдено на Соломоновых островах Аудио 
Россияне стали массово отказываться от поездок в Дубай по одной причине
Туризм
Россияне стали массово отказываться от поездок в Дубай по одной причине Аудио 
Ефремов рассказал об отношениях с Добровольской: история любви, брака и их непростых характеров
Правда ТВ
Ефремов рассказал об отношениях с Добровольской: история любви, брака и их непростых характеров Аудио 
Популярное
Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы

В третьей декаде января центральные регионы России, включая столицу, могут столкнуться со значительным понижением температуры.

Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы
Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали
Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали
Используйте натуральные средства для отпугивания змей на даче
На студию Дисней подали в суд на миллиарды долларов из-за мультфильма Моана
Сводка с фронта: ВС РФ перерезали ж/д пути Днепропетровск — Покровск, групповой удар по объектам газовой инфраструктуры Украины Дмитрий Плотников Пауки в банке начали пожирать друг друга. Неужели Порошенко вернётся? Любовь Степушова США резко обрывают академические связи с Китаем Игорь Буккер
Три сумки, которые возглавят модные хит-парады в 2025 году
Виктор Логинов поблагодарил Вайкуле за то, что она кормила Советский Союз
Лолита Милявская рассекретила свои отношения с Николаем Басковым
Лолита Милявская рассекретила свои отношения с Николаем Басковым
Последние материалы
Тремор и бессонница: сколько чашек чая можно пить без риска для здоровья?
Как поддерживает форму Человек-паук: раскрыт секрет интенсивных тренировок и питания Тома Холланда
Чем подкормить герань? Вы получите яркие цветы и отсутствие желтеющих листьев
Откройте для себя лучший велосипедный маршрут 2025 года в Сицилии
Тайны Древнего Египта: найдена мумия беременной девушки
Выяснилось, сколько россиян считают нынешнее время подходящим для взятия ипотеки
В Стамбуле выросло число погибших от отравления контрафактным алкоголем
Этот зимний лайфхак с продуктами может вас разорить
Ваш старый автомобиль может сэкономить вам тысячи рублей
Блефаропластика верхних век без операции: современные методики коррекции
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.