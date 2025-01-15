Зачем животным в зоопарках нужен стоматолог

2:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Почему животным в дикой природе не нужно чистить зубы

Животные в естественной среде обитания практически не страдают от зубных болезней, таких как кариес, которые распространены среди людей. Это связано с их рационом и образом жизни, которые естественным образом поддерживают здоровье зубов.

Механизм самоочищения

Животные в дикой природе питаются грубой пищей, которая выполняет функцию естественной чистки зубов.

Хищники. Разрывая мясо, они очищают зубы от налёта.

Разрывая мясо, они очищают зубы от налёта. Травоядные. Жёсткая растительность, например, кора деревьев или волокнистая трава, помогает удалять зубной налёт механически.

Такое питание предотвращает накопление остатков пищи, что значительно снижает вероятность развития кариеса.

Почему зубные проблемы возникают у животных в зоопарках

В зоопарках рацион животных часто отличается от природного.

Фрукты и мягкая пища. Например, у горных даманов фруктовая диета, хотя и считается полезной, может провоцировать кариес из-за высокого содержания сахаров.

Например, у горных даманов фруктовая диета, хотя и считается полезной, может провоцировать кариес из-за высокого содержания сахаров. Отсутствие грубой пищи. Мягкая диета не даёт нужной нагрузки на зубы, что затрудняет их естественное очищение.

Продолжительность жизни в зоопарках также выше, чем в дикой природе, что увеличивает риск возрастных заболеваний зубов.

Главный фактор — рацион

Стоматологический консультант Лондонского зоопарка Питер Кертеш отмечает, что ключевую роль в профилактике зубных заболеваний у животных играет соответствие их рациона природным условиям. Естественная диета позволяет не только сохранить зубы здоровыми, но и избежать травм и заболеваний.

Заключение

Животные в дикой природе обходятся без чистки зубов благодаря особенностям своего рациона и естественному образу жизни. Однако в зоопарках, где питание отличается от природного, важно учитывать специфику диеты каждого вида, чтобы поддерживать здоровье зубов и предотвращать возможные проблемы.

Уточнения

Стоматоло́гия — раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования, их заболеваний, методов их профилактики и лечения, а также болезней полости рта, челюстей и пограничных областей лица и шеи.



