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Зачем животным в зоопарках нужен стоматолог

2:13
Зоосфера

Почему животным в дикой природе не нужно чистить зубы

Животные в естественной среде обитания практически не страдают от зубных болезней, таких как кариес, которые распространены среди людей. Это связано с их рационом и образом жизни, которые естественным образом поддерживают здоровье зубов.

Механизм самоочищения

Животные в дикой природе питаются грубой пищей, которая выполняет функцию естественной чистки зубов.

  • Хищники. Разрывая мясо, они очищают зубы от налёта.
  • Травоядные. Жёсткая растительность, например, кора деревьев или волокнистая трава, помогает удалять зубной налёт механически.

Такое питание предотвращает накопление остатков пищи, что значительно снижает вероятность развития кариеса.

Почему зубные проблемы возникают у животных в зоопарках

В зоопарках рацион животных часто отличается от природного.

  • Фрукты и мягкая пища. Например, у горных даманов фруктовая диета, хотя и считается полезной, может провоцировать кариес из-за высокого содержания сахаров.
  • Отсутствие грубой пищи. Мягкая диета не даёт нужной нагрузки на зубы, что затрудняет их естественное очищение.

Продолжительность жизни в зоопарках также выше, чем в дикой природе, что увеличивает риск возрастных заболеваний зубов.

Главный фактор — рацион

Стоматологический консультант Лондонского зоопарка Питер Кертеш отмечает, что ключевую роль в профилактике зубных заболеваний у животных играет соответствие их рациона природным условиям. Естественная диета позволяет не только сохранить зубы здоровыми, но и избежать травм и заболеваний.

Заключение

Животные в дикой природе обходятся без чистки зубов благодаря особенностям своего рациона и естественному образу жизни. Однако в зоопарках, где питание отличается от природного, важно учитывать специфику диеты каждого вида, чтобы поддерживать здоровье зубов и предотвращать возможные проблемы.

Уточнения

Стоматоло́гия — раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования, их заболеваний, методов их профилактики и лечения, а также болезней полости рта, челюстей и пограничных областей лица и шеи.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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