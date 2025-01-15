Зачем животным в зоопарках нужен стоматолог

Животные в естественной среде обитания практически не страдают от зубных болезней, таких как кариес, которые распространены среди людей. Это связано с их рационом и образом жизни, которые естественным образом поддерживают здоровье зубов.
Животные в дикой природе питаются грубой пищей, которая выполняет функцию естественной чистки зубов.
Такое питание предотвращает накопление остатков пищи, что значительно снижает вероятность развития кариеса.
В зоопарках рацион животных часто отличается от природного.
Продолжительность жизни в зоопарках также выше, чем в дикой природе, что увеличивает риск возрастных заболеваний зубов.
Стоматологический консультант Лондонского зоопарка Питер Кертеш отмечает, что ключевую роль в профилактике зубных заболеваний у животных играет соответствие их рациона природным условиям. Естественная диета позволяет не только сохранить зубы здоровыми, но и избежать травм и заболеваний.
Животные в дикой природе обходятся без чистки зубов благодаря особенностям своего рациона и естественному образу жизни. Однако в зоопарках, где питание отличается от природного, важно учитывать специфику диеты каждого вида, чтобы поддерживать здоровье зубов и предотвращать возможные проблемы.
Стоматоло́гия — раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования, их заболеваний, методов их профилактики и лечения, а также болезней полости рта, челюстей и пограничных областей лица и шеи.
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