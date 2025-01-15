История Симбы: как львёнок из Актау оказался в Баку

3:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Уже пять лет история львёнка Симбы не оставляет равнодушными любителей животных и журналистов. Недавно стало известно, что алматинский зоопарк, где он провёл последние четыре года, передал его в новую семью.

Фото: flickr.com by Russ, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Лев

Впервые о Симбе жители Мангистау узнали в ноябре 2019 года. тогда в интернете появилось видео, на котором несколько мужчин нежно гладят львёнка. За кадром мужской голос рассказывает, что львёнок живёт в Актау и его зовут Симба.

"Ему всего год, а он весит уже 250 килограммов", — говорит мужчина.

Тогда эта история не пошла дальше обсуждения необычных домашних питомцев в комментариях. Никто не задумывался об ответственности за содержание льва в частном доме.

Однако летом 2020 года жители Акшукура забили тревогу, сообщив, что по их посёлку бродит лев. На вызов приехали полицейские, которые смогли поймать животное. Стражи порядка не знали, что делать с удивительной находкой. В интернете начали распространять информацию о том, что лев мог быть оставлен московским зоопарком, но там быстро опровергли эти предположения.

Полуторагодовалого льва поместили под присмотр в местности "Кошкар-ата". Он явно был домашним, так как не боялся людей. Тогда же полицейским удалось установить хозяина животного.

Выяснилось, что зовут льва Симба, именно его видео в 2019 году видели мангистаусцы, однако хозяин отказался дальше заботиться об экзотическом питомце. В июле 2020 года суд "наказал" владельца льва за незаконное содержание дикого животного. Правда, штраф за приобретение без документов и оставление на улице составил всего 27 780 тенге.

На призыв о помощи в пристройстве брошенного льва откликнулся алматинский зоопарк. Симба нашёл здесь новый дом. Льву провели обследования, сделали все необходимые анализы. Он получил максимальный уход и общественную славу.

Первое время лев жил в небольшой клетке. Чуть позже, в ноябре 2020 года, спонсоры построили для него вольер площадью 750 квадратных метров, отвечающий стандартам международных ассоциаций зоопарков и состоящий из трёх зон: экспозиционный вольер, зимние помещения и тихая зона.

У Симбы был свой ветеринарный врач и персонал, который за ним ухаживал. Каждый день он получал по 6-7 килограммов мяса.

Все четыре года посетители алматинского зоопарка, обязательно навещали Симбу, следили за его судьбой. А на днях стало известно, что знаменитый лев встретил 2925 год в Азербайджане — его отправили в Бакинский зоопарк.

"Лев по кличке Симба, привезённый из Алматинского зоопарка, стал постоянным жителем Бакинского зоологического парка. Сначала его месяц держали под ветеринарным наблюдением в карантинной зоне парка, затем перевели на постоянное место жительства вместе с двумя самками, где он успешно прошёл процесс адаптации", — рассказали в АЗЕРТАДЖ.

В алматинском зоопарке подтвердили данную информацию, пояснив, что у них много львов, которых далеко не просто содержать, поэтому при возможности они пристраивают излишки в другие зоопарки. И успокоили общественность, заверив, что в Баку Симбе будет гораздо лучше в компании двух львиц.

Уточнения

Лев (лат. Panthera leo) — вид хищных млекопитающих, один из пяти представителей рода пантер (Panthera), относящегося к подсемейству больших кошек в составе семейства кошачьих.

