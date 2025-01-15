11 признаков того, что ваша кошка вас сильно любит

4:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Бытует заблуждение, что кошки — эгоистичные и упрямые существа. Это справедливо только отчасти. Просто наши мурлыкающие друзья проявляют свою любовь гораздо тоньше, но это не значит, что эмоциональная связь людей с кошками слабее, чем с собаками.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кошка и хозяйка

Самые распространенные сигналы любви, которые нам транслируют кошки:

1. Медленное мигание

Говорят, глаза — зеркало души, и кошки это точно знают. Они часто используют зрительный контакт с владельцами, чтобы выразить свою привязанность. По мнению многих экспертов, медленное моргание — это кошачий вариант поцелуя.

2. Потирание головой

Когда кошки трутся головой о наши головы или лица, они на самом деле демонстрируют социальное поведение, которое развивается в детстве, при общении с однопомётниками и своей матерью. В таких случаях они также метят нас феромонными железами на голове, чтобы сигнализировать окружающей среде, что они считают нас своими.

3. Взаимный уход

Кошки ухаживают друг за другом, выражая свою любовь, и по мере развития доверия такое поведение распространяется и на людей. Они облизывают нас или позволяют нам расчёсывать свою шерсть.

4. Массаж

Кошки обычно мнут передними лапами. Эту форму поведения они также переносят из детства — так массируют материнскую грудь во время кормления. Считается, что разминание успокаивает их, способствует выделению эндорфинов, которые помогают снизить стресс и способствуют расслаблению.

5. Демонстрация живота

Высшим признаком доверия считается, когда кошки лежат на спине и показывают живот. Так наши питомцы сообщают, что чувствуют себя в достаточной безопасности рядом с нами, открывая одну из самых уязвимых частей своего тела.

6. Мурлыканье

Кошки часто мурлыкают, чтобы выразить свое удовлетворение, когда они отдыхают рядом с нами или когда мы их гладим.

7. Приветствие

Если они ждут у двери, когда мы придём домой, значит, они соскучились. Они трутся о наши ноги, обвивают их хвостом, подёргивают им и мяукают. Но так они могут сигнализировать и о других вещах: например, о том, что они голодны, хотят пить или, что нужно почистить лоток.

8. Хождение по пятам

Кошки часто следуют за теми, кого любят и кому доверяют.

9. Загнутый вверх хвост

Довольный кот держит хвост в вертикальном положении, загибая кончик крючком. Когда они лежат рядом с нами и спокойны, то часто касаются нас кончиком хвоста.

10. Подарки

Кошки в душе охотники, где бы они ни жили, поэтому время от времени даже домашние животные могут поймать летающее насекомое, которое щедро преподносят в подарок. Хотя хозяин не всегда этому рад — особенно если на коврике ждёт мышь. На самом деле это признак любви. В случае, если нет живой добычи, несут игрушки.

11. Сон рядом с хозяином.

Кошки, которые предпочитают спать на нас или рядом с нами, также проявляют доверие и любовь. Котята, которые просто дремлют рядом со своим хозяином, также сигнализируют о том, что они чувствуют себя в безопасности.

Советы, как завоевать любовь вашего котёнка

— Играйте каждый день: так наши четвероногие друзья будут ассоциировать нас с весёлыми и предсказуемыми событиями, что укрепляет связь.

— Научите их трюкам: умственное развитие также важно для снижения стресса и поддержания счастья котят. Особенно, если животное обитает исключительно в помещении. Постарайтесь уделять 15 минут в день обучению питомца командам и вознаграждению за их выполнение.

Но не всем кошкам нравится учиться; если это скорее стресс, чем развлечение, не заставляйте!



3.) Позвольте им быть рядом: но не переусердствуйте с физическими контактами. Кошка слишком независима и сама решает, когда и сколько её гладить. Многие питомцы терпят объятия со своими хозяевами, но это не значит, что им это нравится.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



