Первые симптомы ушных проблем у кошек: не пропустите важное

1:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Не спешите волноваться, если заметили, что у вашего пушистого друга подёргиваются уши. В большинстве случаев это абсолютно нормальная реакция. Но важно быть внимательным: иногда такое поведение может быть сигналом о проблемах.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кот на подоконнике

Поведенческая реакция: норма или нет

Чаще всего подёргивание ушей — это реакция на посторонние шумы. Если никаких других симптомов не наблюдается, поводов для беспокойства нет. Однако внимательно следите за поведением животного. Проверьте, нет ли других необычных признаков, чтобы исключить проблемы со здоровьем.

Когда стоит насторожиться

Если кот не только подёргивает ушами, но и начинает их чесать, это может быть тревожным сигналом. Ещё хуже, если пушистик трясёт головой. Такое поведение нередко связано с:

Ушными клещами

Инфекциями

В этих случаях не стоит откладывать визит к ветеринару. Специалисты помогут выявить проблему и избавят вашего питомца от дискомфорта.

Что делать, если вы заметили подозрительные симптомы

Если подёргивание ушей сопровождается другими симптомами, такими как покраснение, зуд или неприятный запах из ушей, обязательно обратитесь в ветеринарную клинику. Чем раньше вы заметите проблему, тем легче будет помочь вашему питомцу.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

